Pepe Macanás en COPE: "Les pido que no abandonen..."

Pepe Macanás, leyenda rojiblanca ha pasado por los micrófonos de COPE Granada para analizar la dura temporada que llega a su fin y su aparición ayer en el césped de Los Cármenes para homenajear a Víctor Díaz y Antonio Puertas que abandonarán la próxima semana el club rojiblanco.

Sandoval pide perdón

El entrenador del Granada, José Ramón Sandoval, reconoció este domingo tras perder su equipo por 1-2 ante el Celta que la temporada “se está haciendo larga”.



“Hicimos una buena primera parte, hemos cambiado de esquema y hemos roto los planes del Celta. Si finalizamos alguna de las ocasiones que tuvimos, el partido va de otra manera”, dijo Sandoval sobre el choque.



“Estuvimos disciplinados, aplicados y ordenados, pero todo el esfuerzo de la primera parte nos ha castigado en la segunda. Hay jugadores, como Miguel Rubio y Carlos Neva, que han jugado infiltrados, y todos se han dejado la vida”, añadió.



Sandoval cree que en el final de temporada no han tenido “recompensa” al esfuerzo que han hecho y que la campaña “tiene que servir para conocer errores de cara al año que viene”.

“Pido disculpas si no he estado a la altura, me he entregado para que este Granada terminara bien y siento mucho no haber terminado como yo quisiera”, añadió.



“El equipo dejó de creer en el partido ante el Sevilla y la temporada se está haciendo larga, pero hay que quedarse con las cosas que nos puede sacar a flote, como que la cantera está ahí y que (Sergio) Rodelas ha dado un empujón al equipo”, destacó el técnico del Granada.



Sandoval dijo que “el final del partido”, con el penalti para el empate fallado por Antonio Puertas, “es una foto de lo que ha sido la temporada: remar para ahogarnos en la orilla”.



“Iremos a Girona a terminar la temporada lo mejor que podamos con la gente que esté disponible, concluyó Sandoval.