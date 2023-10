Nico Rodríguez deja de ser director deportivo del Granada CF

Nico Rodríguez ha sido cesado como director deportivo del Granada. Oficialmente el club ha indicado que ambas partes “dan por finalizada su etapa”. Será sustituido por un empleado de similar perfil, aunque su origen podría estar en Italia. Está bien posicionado para convertirse en su relevo Matteo Tognozi que ha pertenecido a los servicios técnicos del Hamburgo, Zenit de San Petersburgo, Juventud y Bayer Leverkusen. Esta decisión podría llevarse barajando desde hace algunas semanas. El nuevo director deportiva tendrá la responsabilidad principal de mejorar la plantilla durante el mercado invernal. Rodríguez queda señalado como uno de los responsables de la preocupante situación deportiva, aunque no conviene olvidar que tuvo dificultades para desarrollar su labor debido a la posible detención de las operaciones durante el pasado verano, ante una hipotética venta del club.

Incógnitas

La plantilla confeccionada por Nico Rodríguez parece presentar un nivel no adecuado para la categoría, especialmente en la zona defensiva. Incluso se permitió el lujo de no agotar el límite salarial, pese a estas circunstancia que ya se advertía en algunos sectores desde principios de temporada. La cuestión para terminar de evaluar su trabajo es conocer en qué me medida él ha sido el único responsable de esta gestión o si en ellas también han participado y en qué grado la presidenta Sofía Yang, su adjunto, Javier Aranguren o cualquiera otro de los dirigentes con capacidad de decisión en cuestiones deportivas. También es un dato a despejar el saber si esto también puede suponer que en el futuro se adopte una decisión similar con Paco López, en el caso de que el equipo no mejore su situación deportiva.

La gestión de Nico

El mandatario llegó al Granada en junio de 2002 junto al actual director general, Alfredo García, y la plantilla que configuró permitió el ascenso de la categoría. De esta gestión durante la pasada temporada derivó que el club tuviera que pagar unos sustanciosos traspasos por Weissman y Famara que apenas tuvieron protagonismo en el ascenso y ahora tampoco lo están teniendo con el equipo el Primera División. Esto ha hipotecado una parte sustancial del actual límite salarial.

En esta campaña ha realizado seis fichajes Dos de ellos no están teniendo protagonismo en el equipo. Se trata de Vallejo, al que las lesiones le persiguen, y Manafá que todavía no ha jugado ningún partido de competición oficial con el equipo de Paco López. Además, estuvo inmerso en el caso Samu. El delantero del filial debutó con éxito en el primer equipo y ante esta circunstancia, el Atlético de Madrid provechó su baja cláusula de rescisión, solo 6 millones, para contratar al futbolista que ademas ha terminado cedido al Alavés, a un rival directo por la permanencia.