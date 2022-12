Un mes después de su operación, ya entrena con la plantilla del Granada CF

El entrenador del Granada; Paco López, manifestó al término del partido frente al Burgos que la ausencia de centrocampistas, debido a las lesiones, está condicionando sus planteamientos. De esta manera se ve obligado, entre otras medidas, a reforzar posiciones defensivas. Esta situación puede estar lastrando el rendimiento de su plantilla. Para el próximo encuentro que se disputa en Lugo, podría recuperar a Sergio Ruiz. El futbolista fue operado el pasado día 11 de noviembre y aproximadamente un mes después ya entrena con aparente normalidad. Otro futbolista lesionado, Cabaco, se ha integrado hoy a la dinámica conjunta de trabajo. Meseguer, que pidió el cambio en el descanso del último encuentro debido a un problema de tobillo, no ha entrenado hoy con el resto de sus compañeros, aunque su lesión parece no revestir la gravedad que se temía.

Dudas en la medular

La situación en el centro del campo continua siendo complicada. No parece segura la recuperación inmediata de Meseguer, Sergio Ruiz está saliente de lesión y, por tanto ,todavía no tiene un elevado ritmo de juego y Bodiger todavía no entrena con normalidad y da la sensación que está descartado para el sábado. La imaginación del técnico del Granada le ha llevado adoptar medidas imaginativas como situar en el pivote defensivo a Víctor Díaz, que ha compartido casi simultáneamente otras funciones en la línea de zagueros. En cualquier caso lo que parece complicado es que si recupera a uno o varios jugadores para la medular, se encuentre en plenitud de facultades, lo que significa un problema añadido para una partido en el que el Granada está llamado a rectificar su mala campaña como visitante.