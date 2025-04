La lista de jugadores que son duda en el Granada CF para el partido frente al Málaga se reduce

Esta mañana se agotaban las localidades para asistir al partido que este sábado (18,30 h.) disputa el Granada frente al Málaga. Por tanto, serán 30.000 los espectadores que asistan al encuentro. La presencia de seguidores rojiblancos será importante, pero al situarse entorno a los mil, puede quedar un tanto diluida.

lucas boyé

Lucas Boyé ya entrena con normalidad. Esto significa que su estado de forma es óptimo y por tanto hay que ser optimistas para que muestre su mejor versión. El argentino es un hombre clave en el juego del Granada, especialmente en su faceta como goleador. Quienes todavía no trabajan con el grupo son Stoichkov y Carlos Neva, aunque ninguno está descartado. El primero ya tuvo una participación parcial en el partido frente al Elche y el segundo se retiró en el descanso debido a unas molestias. Para ambos casos existen alternativas solventes.

málaga

Sergio Pellicer tiene para este partido dos bajas y una duda. Aarón Ochoa habrá de pasar por el quirófano, Pastor está sancionado y la duda está en torno a la participación de Nélson Monte, aquejado de problemas físicos. Esta situación conllevará que, casi con toda seguridad, el Málaga tenga que cambiar de esquema para el encuentro frente al Granada y en lugar de jugar con tres centrales, como viene siendo habitual, tendrá que hacerlo con dos.

recio

Este miércoles ha estado en DEPORTES COPE EN GRANADA Recio, exjugador del Granada y del Málaga. En ambos equipos dejó un buen recuerdo y hasta la pasada temporada estuvo en activo, concretamente en el Córdoba. El malagueño ha repasado la actualidad de los dos equipos, a los que sigue muy de cerca y aunque ha manifestado sus preferencias con respecto al conjunto de La Rosaleda, ha indicado que el club del Nuevos Los Cármenes es su segundo equipo.

el granada continúa en play off

La victoria ayer del Almería frente al Racing de Ferrol, por dos a uno, con un par de tantos del ex del Granada Luis Suárez, ha provocado que el equipo de Rubí empate a puntos en la tabla con el de Fran Escribá, aunque por el momento el Granada no cae fuera de la zona de play off, ocupando la sexta plaza, y el Almería quede fuera de este espacio privilegiado, al situarse séptimo El motivo es el gol average, que es favorable al equipo del Nuevo Los Cármenes.

los tres malagas

Hay varios aspectos muy curiosos a la hora de analizar las relaciones entre ambos clubes. El Granada se ha enfrentado a tres equipos de Málaga en categoría nacional . De una parte está el C. D. Málaga que desapareció en 1992 y después al Atlético Malagueño, que al transformarse hizo nacer al actual Málaga CF que data de 1994. Es decir, el club al que se enfrentará el equipo rojiblanco este fin de semana es un club de reciente creación. Otro dato bastante significativo habla de una relación muy especial y afectiva que hubo entre el desaparecido C.D. Málaga y el Granada, y que como ha comentado hoy en COPE Granada, Ramón Moraleda, llevó a que cuando los dos clubes tenían dificultades parala supervivencia, el uno de hizo socio del otro.