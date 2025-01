Las lesiones dejan con pocas opciones al ataque del Granada CF frente al Getafe

El Granada suma numerosas bajas para el partido de dieciseisavos final de la Copa del Rey, que disputa este viernes 3 de enero (19 h.) ante el Getafe en el Nuevo Estadio de los Cármenes. Están lesionados cinco jugadores. Como estaba previsto no podría disputar el encuentro Carlos Neva y Rodelas, todavía no está recuperado Lucas Boyé, aunque podría estar en disposición de jugar de cara a la cita ante el Burgos, y son bajas también Siren Diado y Uzuni. Todos están ausentes de la convocatoria y no participaron en la sesión abierta al público que tuvo lugar el jueves en el campo de la calle pintor Manuel Maldonado, a la que pudieron asistir los aficionados. Especialmente preocupante es la ausencia del albanés, dado que es el único jugador de la plantilla con talento goleador notable de la plantilla. No se ha divulgado el alcance de su lesión.

convocatoria

Ya se conoce la lista de convocados que se ha hecho público a última hora de la tarde e incluye una novedad destacada. Están ausentes, además de los lesionados, dos futbolistas a los que Fran Escribá quiere reservar por precaución, al estar salientes de lesión: Józwiak y Miguel Rubio. La gran novedad es la presencia de Samu Cortés, un futbolista procedente del Recreativo que tiene diecinueve años y que está en el club desde su etapa cadete, habiendo mediado una cesión al Alhendín. Su posición es la de extremo derecho y en el filial ha marcado cinco tantos en dieciséis partidos. En la jornada de ayer fue renovado por tres temporadas. Las lesiones de los atacantes de la primera plantilla, han aconsejado su inclusión en esta convocatoria que está integrada por los siguiente futbolistas.

Porteros: Luca Zidane, Mariño y Marc Martínez.

Defensas: Rubén, Brau, Ricard Sánchez, Manu Lama, Loïc Williams, Oscar, Insua e Ignasi Miquel.

Centrocampistas: Martin Hongla, Sergio Ruiz, Gonzalo Villar, Trigueros,, Juanma Lendínez y Józwiak.

Delanteros: Tsitaishvili, Corbeanu, Weissman, Pablo, Reinier y Samu Cortés.

alineación

Es muy complejo adivinar el once, puesto que en esta competición suelen abundar las rotaciones y además hay bajas de jugadores importantes. No obstante, dado que el equipo volverá a jugar hasta el viernes 10 de enero, la situación no es tan compleja. Una probable alineación estaría integrada por integra por Mariño; Rubén, Manu Lama, Williams, Brau; Gonzalo Villar, Hongla, Pablo, Tsitaishvili, Reinier y Weissman.

GETAFE

El Getafe recupera para este partido a Borja Mayoral y ha convocado al delantero juvenil Martín Cuéllar, hijo del que fuera jugador del Barcelona y Betis, Ángel Cuellar. En el equipo madrileño militan tres exgranadinistas. Nyom no podrá actuar al padecer una una rotura parcial del tendón de Aquiles. Domingos Duarte, que podría salir en el mercado invernal, apunta la titularidad. Milla es probable que esté en el banquillo debido a las rotaciones. Es muy difícil conocer un posible once del conjunto de Bordalás.

También en el Granada hay exjugadores del Getafe. Se trata de Ignasi Miquel, Miguel Rubio y Gonzalo Villar. Además el entrenador rojiblanco, también lo fue del equipo madrileño.