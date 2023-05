Importantes capítulos pendientes en el Granada CF

El Granada ha entrenado hoy sin Quini ni Carlos Neva. Tampoco lo ha hecho Torrente, todavía en proceso de recuperación, más los lesionados de larga duración, Rochina, Raúl Fernández y Jorge Molina. A priori, los dos laterales no deben ser baja para el partido frente al Lugo, próximo rival de los rojiblancos, que llega este sábado al Nuevo Los Cármenes descendido y sin presión, aunque no debe ser difícil superarlo, dada la diferencia de potencial entre ambos equipos.

El principal enemigo del Granada

El principal enemigo del Granada es él mismo. Bien es cierto que para lograr el ascenso directo depende de los resultados de los rivales, pero en condiciones normales, ganando los tres próximos encuentros, que son ante equipo de menor nivel, debería lograr subir de categoría. Sin embargo, la plantilla muestra todas las dudas que uno pueda imaginarse y algunas más, especialmente en el caso de la salida a Anduva. Se podría concluir que todos los equipos de la zona alta de la clasificación están teniendo un final de campaña en el que se están dejando muchos puntos, pero en el caso del Granada, su potencial económico debería evitar que esto sucediera. Es cierto que no todo en fútbol consiste en gastar euros en buenos jugadores, pero es verdad que esto siempre supone una ayuda que el club no tendrá en la misma medida el año próximo, en el caso de no conseguir el ascenso.

Capítulos pendientes

Aunque el capítulo deportivo es el que priva en estas jornadas, no podemos obviar que existen otros frentes extrañamente abiertos. No han comenzado las obras de la Ciudad Deportiva que hace ya mucho tiempo se anunciaban como inminentes. Averiguar por qué se da esta circunstancia es muy complejo.

Además, el club no ha concurrido al concurso de adjudicación a largo plazo del Nuevo Estadio de Los Cármenes que permitiría la mejora y ampliación de una instalación que parece no reúne las condiciones idóneas para una afición de la categoría y número de la granadinista. Los motivos también pertenecen a los secretos sin descifrar, pero se puede imaginar que la sociedad anónima deportiva, está confiada en que en medio del fragor de la campaña electoral o con una posterior corporación, puede obtener un acuerdo más satisfactoria. Tal vez una solución sería no buscar ala adjudicación y sí la cesión del uso.

Y por último, está capítulo en torno a la posible venta del club. Es cierto que oficialmente no hay nada, pero también es verdad que existen ofertas. Sin embargo, a nadie se le escapa que el Granada tiene un precio en Segunda y otro en Primera. Pero es probable que también sería pertinente tener en cuenta que sobre la entidad pesa la incertidumbre una posible deuda con Hacienda, cuyo coste puede ser distinto a lo que en su día fue objeto de una previsión.