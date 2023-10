El Granada CF se tiene que conformar con el empate

Los problemas en defensa continúan siendo la tónica dominante del Granada esta temporada. Esta pagando un elevado precio por esta circunstancia. En este caso, una desconexión de seis minutos provocó que justo antes del descanso Luis Suárez consiguiera que su equipo se marchara al vestuario con una ventaja clarísima. El exjugador del Granada no pudo terminar el partido por lesión en el segundo período y abandonó el recinto deportivo en una ambulancia. En los minutos 41, 44 y 47 el colombiano de parecía que había conseguido solucionar el encuentro para el Almería y provocaba el bochorno que estaban ofreciendo los jugadores de Paco López. Es verdad que con anterioridad el conjunto granadino había mostrado buenos momentos de juego, sobre todo protagonizados por Bryan Zaragoza, que es además del mejor jugador de la plantilla, uno de los delanteros más valiosos de la categoría.

Puertas falla un penalti

Cuando todo parecía perdido, el Granada volvió a mostrar su principales cualidades: entrega y lucha. Daba la sensación que era una batalla perdida, pero el equipo estaba dispuesto a intentarlo. Paco López trató de solucionar los problema de la zaga, dejando durante el descanso en el banquillo a Ignasi Miquel, pasando a ocupar su puesto Miguel Rubio. También dio entrada a Álvaro Fernández Carrreras en lugar de Callejón y a Gonzalo Villar por Sergio Ruiz. Algo parecía que mejoraba el juego. El rival no era precisamente el equipo más poderoso de la competición. La esperanza llegó con un penalti sobre Gonzalo Villar, pero Puertas no se lo puso complicado a Maximiano en el lanzamiento y se desaprovechó la oportunidad de acortar distancias.

Premio final con Bryan como líder

El Granada supo sobreponerse a esta adversidad, especialmente gracias Bryan Zaragoza que fue objeto de un penalti que él miso se encargó de materializar (m.66). Después, Ricard (m. 72) en jugada individual que terminó con un lanzamiento ajustado al palo en el que reboto la pelota antes de entrar en la portería. El último tanto fue obra de Uzuni (m. 86). El albanés, con problemas de pubalgia, salió desde el banquillo dispuesto a entregarse al máximo como en él es costumbre y en esta ocasión tuvo el premio de un tanto en una jugada que el mismo se fabricó. Incluso el Granada pudo haber ganado el partido cuando en el descuento Álvaro estrelló un lanzamiento en la madera.

Conclusiones

Se repite el mismo guión por parte del Granada. Desde el principio de temporada está mostrando una defensa que no parece la idónea para este categoría. Por fortuna, su capacidad ofensiva es muy importante. La suma de estos factores no parece que pueda permitir el objetivo de la salvación, Hay que mejorar el rendimiento en la retaguardia y no va a será una tarea sencilla.

Próximo partido

El Barcelona será el próximo rival rojiblanco. El conjunto catalán visitará el Nuevo Los Cármenes el domingo 8 de octubre (21 h.) y será uno de los partidos más complicados de la competición, especialmente por la endeblez defensiva del conjunto de Paco López. No obstante, en el fútbol las sorpresas no son inusuales.

Ficha técnica

Almeria 3 – Granada 3

Almería: Luis Maximiano, Arnau Puigmal (Alex Pozo m. 83), Chumi, Kaiky, Akieme, Dion Lopy, Edgar (Baba m. 34), Leo Baptistao (Embarba m. 49), Melero, Ramazani (Arribas m. 49) y Luis Suárez (Ibrahima Koné m. 83).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Granada: André Ferreira, Ricard, Ignasi Miquel (Miguel Rubio m. 45), Torrente, Carlos Neva, Sergio Ruiz (Gonzalo Villar m. 45) Gumbau, Callejón (Álvaro Fernández m. 45), Bryan Zaragoza, Lucas Boyé (Weissman m. 89) y Puertas (m. Uzuni m. 73).

Goles: 1-0, Luis Suárez m. 41. 2-0, Luis Suárez m. 44. 3-0, Luis Suárezm. 47. 25. 3-1. Bryan (penalti) m. 66. 3-2, Ricard m. 72. 3-3, Uzuni m. 86.

Árbitro: Pablo González Fuertes (Comité de Asturias). Mostró tarjeta amarilla a Puigmal y Akieme del Almería y agonzalo villar del Granada.

Incidencias: Partido correspondiete a la octava jornada de Primera Divsión, disputado en el Power Horse Stadium ante 14.264 espectadores, con presencia de varios centenares de aficionados del Granada.