El Granada CF recupera a unos de sus lesionados para el partido frente al Betis

El Granada tendrá esta tarde (19 h.) que enfrentarse a un rival que puede resultar muy peligroso. A las dificultades en defensa del equipo de Paco López, se une el potencial atacante del Betis que es uno de los equipos más goleadores de la competición. Vallejo es baja segura para este partido. Miguel Rubio ha vuelto a la convocatoria, después de haber estado ausente varios partido por lesión, pero no parece que vaya a ser titular. Es probable que produzcan novedades en el once, con respecto al último partido. La alineación podría estar compuesta por André Ferreira; Ricard, Torrente, Ignasi Miquiel, Carlos Neva o Álvaro; Gumabu, Sergio Ruiz, Melendo; Bryan, Callejón y Lucas Boyé. No se puede descartar la continuidad en la alineación de Puertas o Uzuni,aunque su rendimiento en el encuentro disputado frente a Las Palmas no fue el optimo. Gonzalo Villar También puede tener opciones de jugar desde el principio o durante el desarrollo del partido.

Betis

En el Betis hay cinco bajas: Luis Henrique, Willian José, Tekir, Bartra y Sabaly. Especialmente significativa es la de Bartra que deja al equipo en cuadro en defensa. Vuelve a la convocatoria Rui Silva, pero todo apunta a que no será titular. El once más probable de equipo sevillano es el siguiente: Bravo; Aitor Ruibal, Pecella, Riad, Abner, Guido, Rodri, Guardado, Ayoze, Abde e Izco.

Consecuencias del resultado

Una derrota del Granada convertiría en una partido muy trascendente para Paco López el encuentro del próximo domingo frente al Almería, que por el momento es el único equipo con peor posición en la clasificación provisional que los granadinistas. En teoría, el favorito esta tarde es el Betis, pero en el futbol este tipo de cálculos tienen un valor relativo.