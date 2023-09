El Granada CF mereció la victoria ante el Betis

El Granada hizo méritos suficientes para ganar el partido frente al Betis, pero un error defensivo y fallar las numerosas ocasiones de gol que se iban creando, provocaron el empate (1-1). Paco López no alineó en el once inicial a Bryan, que tuvo que entrar en el terreno de juego cuando en el m. 38 por Uzuni no pudo continuar el encuentro por lesión. El albanés estaba jugando infiltrado y lleva algún tiempo padeciendo problemas musculares. Llegó un momento en que no pudo continuar y el canterano terminó por erigirse en la figura de su equipo.

El Granada crea ocasiones

El equipo de rojiblanco comenzó presionando arriba y creando ocasiones de gol. La más clara fue un balón a palo de Lucas Boyé, pero también Ignasi Miquel, Uzuni y Puertas estuvieron apunto de inaugurar el marcador, sin que faltaran igualmente situaciones en ataque que ponían en jaque a la portería de Ferreira.

El Betis se adelantó

Al comenzar el segundo período, el Granada salió con ímpetu y Puertas volvía a tener en sus botas la oportunidad de conseguir gol. Sin embargo, volvió a aparecer el fantasma de una defensa que da facilidad a los atacantes rivales, para permitirles disparar con comodidad y esto lo aprovechó Diao (m. 51) para hacer el primer tanto del partido. Comenzaron a cundir los nervios y el VAR terminó invalidando un tanto del Betis en fuera de juego. Aparecía el fantasma de otro resultado adverso, pero a la vez surgía la casta de los jugadores de Paco López que terminaron por volver a crear ocasiones de gol. Una de ellas la aprovechó Lucas Boyé (m. 68), tras asistencia de Bryan. Después, el equipo rojiblanco no se conformaba con el empate y buscó una victoria que hubiera merecido, pero le faltó más efectividad.

Próximo rival

El punto tiene el valor de haberlo conseguido ante un rival superior, que abre la puerta a mejorar la situación del Granada en la visita que el próxima domingo 1 de octubre (14 h.) debe de efectuar al estadio del Almería. Es indudable que la plantilla suple con su entrega lo que le puede faltar en otros ámbitos del juego. De esta manera, aunque de forma todavía tenue, surge un rayo de esperanza para lograr el objetivo de la permanencia.

Ficha técnica

Granada 1 – Betis 1

Granada: André Ferreria; Ricard, Ignasi Miquel, Torrente, Carlos Neva; Melendo (m. Callejón, 63), Gumbau (Petrovic, m. 73), Gonzalo Villar (Sergio Ruiz, m. 63), Puertas (Weissman, m. 73); Uzuni (Bryan Zaragoza, m. 38) y Lucas Boyé.

Betis: Claudio Bravo; Aitor Ruibal, Pezzella, Chadi Riad, Abner; Guido Rodríguez, Guardado (William Carvalho, m. 73); Assane Diao (Marc Roca, m. 80) Isco (Cruz, m. 80), Ez Abde (Rodri, m. 57); y Ayoze (Borja Iglesias, m. 73).

Goles: 0-1: Assane Diao m. 51- 1-1: Lucas Boyé, m. 68.

Árbitro: Víctor García Verdura (Comité de Árbitros de Cataluña). Mostró tarjeta amarilla a Gumbau e Ignasi Miquel del Granada y a Aitor Ruibal del Betis.

Incidencias: Partido de la séptima jornada de Primera División, disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes, con la presencia de 18.936 espectadores. En las gradas se encontraban más de quinientos seguidores del Betis.