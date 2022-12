El Granada CF continúa haciendo de Los Cármenes su fortín

Los Cármenes está permitiendo al Granada no desconectar de la zona alta de la clasificación durante esta temporada. Es el mejor equipo como local de la competición y lo volvió a acreditar frente al Alavés, líder de Segunda, que cayó derrotado (3-1). El partido comenzó de manera adversa para los locales. Alfain (m. 11) aprovechaba que la defensa rojiblanca no dibujaba bien el fuera de juego, para adelantar a su equipo en el marcador. Pero el conjunto de Paco López reaccionó creando varias ocasiones y Uzuni (m. 23) recobró su talento goleador al aprovechar un balón que había recuperado su equipo en el centro del campo, tras un saque de portería del rival. Después llegó un penalti por una mano dentro del área de 18 de Guridi que ejecutó Uzuni (m. 31). En primera instancia Sivera despejó, pero el albanés aprovechó el rechace para marcar. Poco después, el partido se volvía muy favorable al Granada por la expulsión de Alfain (m. 35) tras una falta sobre Callejón, en una situación en la que no había ningún peligro para su equipo.

Molina remata el marcador

Con la superioridad numérica y el marcador a favor, parecía muy complicado que al Granada se le escapara el partido. En el segundo período Jorge Molina (m. 53) marcó el definitivo tercer tanto de su equipo tras una asistencia de Uzuni. El equipo de Paco López tuvo la posesión del balón, pero no amplió su ventaja. Las ocasiones más claras fueron para Bryan que las desaprovechó, ta lvez por un exceso de generosidad.

Próximo partido

La victoria lleva añadida la buena imagen del equipo, que exhibió variantes tácticas durante el partido, acreditó su potencial como local y no acusó el tener que contar con el guardameta del filial, Adri López, para defender la portería. En el aspecto negativo la lesión deRochina cuando acaba de salir en sustitución de Melendo. Al parecer, el futbolista se retiró al sentir molestias, con la intención de evitar un mal mayor. Todas estas sensaciones positivas, deben también llegar fuera de Los Cármenes si el equipo desea ascender. La próxima cita es el jueves 8 de diciembre (21 h.) en La Rosaleda.

Ficha técnica

Granada: Adri López; Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Meseguer, Petrovic (Víctor Díaz m. 46), Melendo (Rochina m. 66) (Jonathan Silva m. 86); Callejón (Perea m. 86), Uzuni y Jorge Molina (Bryan m. 66).

Alavés: Sivera; Tenaglia, Aqbqar (Laguardia m. 46), Maras, Duarte; Benavídez, Salva Sevilla (Toni Moya m. 46), Guridi (Taichi m. 57); Alkain, Luis Rioja (Javi López m. 86) y Miguel (Jason m. 45).

Goles: 0-1, Alkain (m. 11); 1-1, Uzuni (m. 23); 2-1, Uzuni (m. 31 m.); 3-1, Jorge Molina (m. 52).

Árbitro: José Antonio López Toca, del Colegio Cántrabro. Mostró tarjeta amarilla al rojiblanco Petrovic, Paco López, Óscar Melendo, Rochina del Granada y a Rubén Duarte, Salva Sevilla, Abqar, Tenaglia, Taichi del Alavés. Expulsó con roja directa a Xeber Alkain (35'). Según Paco López declaró al término del partido, el colegiado le pidió disculpas por esa tarjeta puesto que no había entendido que su actitud era recriminar la entrada de su jugador y no se había dirigido al árbitro.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 18 de Segunda División disputado en el Nuevo Estadio de Los Cármenes con la presencia de 12.246 espectadores.