El Granada CF puede volver a la zona de fase de ascenso ante el Eibar de Antonio Puertas

Antonio Puertas, ex jugador del Granada, ahora en el Eibar

Granada - Publicado el 12 may 2025, 16:42 - Actualizado 12 may 2025, 16:58

Fran Escribá dispondrá finalmente de toda la plantilla, salvo el sancionado Tsitaishvili, para el partido que juega este lunes (20,30 h.) ante el Eibar. El último en unirse la lista de futbolistas recuperados después de algunos problemas físicos ha sido Miguel Rubio y esto plantea otra duda en torno a la alineación. Según el técnico, está en condiciones de ser titular.

La victoria del Granada supondría retornar a la sexta plaza y por tanto situarse en zona de play off de ascenso. Quedaría empatado a puntos con el Almería, que perdió su partido ante el Cádiz, pero el gol a verage le es favorable. El rival, aunque todavía de forma matemática no ha salvado la categoría, parece que no debe tener muchas dificultades para lograrlo.

dudas y probable once

La alineación del Granada presenta varias dudas. La primera es conocer si Miguel Rubio continúa como titular o da paso a Manu Lama. La segunda es conocer si Trigueros participará en el once. La tercera se trata de establecer el sustituto de Tsitaishvili. Es muy probable que se trate de Stoichkov.

Por tanto un probable once sería elintegrado por Mariño; Rubén, Manu Lama o Miguel Rubio, Williams, Brau; Hongla, Gonzalo Villar, Trigueros; Rebbach, Stoichkov y Lucas Boyé. Pudiera jugar también con cuatro centrocampistas y dos puntas. Hay distintas variantes y en algunas también participa Ricard. Tres jugadores del Granada han pertenecido a la plantilla del Eibar: Borja Bastón, Stoichkov y Luca Zidane.

eibar

En el Eibar son baja por sanción Bautista, que es su máximo goleador, con nueve tantos, y Chema y recuperara a Pereira. El once más probable que oponga Beñat al Granada, podría contar con el ex rojiblanco Antonio Puertas. Es el integrado por Jonmi; Cubero, Comas, Arbilla, Christian; Pereira, Nolaskoain; Corpas, Martínez, Puertas y Jorge Pascual.