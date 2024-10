El Granada CF solo tendrá dos bajas en Anduva

Carlos Neva y Miguel Rubio son los únicos hombres descartados para el partido que disputará el Granada este sábado (16,15 h.) frente al Mirandés en Anduva. Fran Escribá ha conseguido recuperar al resto, aunque tiene dudas sobre el estado competitivo de futbolistas como Luca Zidane, ya que en algunos casos están salientes de lesión.

El once del Granada puede tener algunas novedades. La presencia de Rubén Sánchez para mejorar la defensa, bien en su banda natural o a pierna cambiada, puede ser una de las opciones que maneja el técnico. Por lo demás, la alineación no debe ser muy distinta de la del debut del valenciano en el banquillo rojiblanco. Tal vez Reinier podría abandonar la titularidad, después de que su rendimiento no fuera el óptimo.

once del granada

La probable alineación estaría integrada por Diego Mariño; Brau o Rubén, Ignasi Miquel, Williams, Ricard o Rubén; Hongla, Gonzalo Villar, Sergio Ruiz, Jozkiak; Uzuni,Tsitaishvili . Una variante haría jugar Reinier o Trigueros en en lugar de Sergio Ruiz.

un rival complicado

El técnico ha tratado de quitar ansiedad a su equipo con respecto a las jugadas a balón parado, en las que encaja demasiados goles y ha reconocido que su equipo va ganando orden. No obstante, el Mirandés es un rival muy complicado. Está en zona de ascenso. Solo ha perdido un partido, fue frente al Elche, y como local no ha encajado ningún gol esta temporada. No tiene bajas significativas y su gran estrella es el exjugador del Granada, Raúl Fernández.

La alineación más probable del equipo burgalés,podría ser la misma que en el último partido: Raúl Fernández; Rincón, Gutiérrez, Tachi, Tomeo, Julio Alonso; Reina, Gorrotxotegi, Lachuer; Panichelli, Joel Roca.