El increíble registro de Vedad Muriqi, un libro de historia por completarse del RCD Mallorca

Vedat Muriqi está pulverizando registros. Con 18 goles es segundo en el pichichi de la Liga, está a cinco goles de Kylian Mbappé. El delantero del RCD Mallorca anotaba dos goles en El Sadar el pasado sábado en un partido que finalmente se quedaba en tablas, 2-2.

Es algo que ha pasado a menudo, a pesar de la gran cantidad de goles del delantero bermellón, el equipo está en descenso y muchos se preguntan qué más puede hacer el goleador del Mallorca. Muriqi está ya en la mejor temporada de su carrera, con 31 años, los 18 goles es su mejor registro de siempre. Su tope estaba en 17 goles en el Rizespor en Turquía, con el Mallorca su mejor registro era de 15 goles en la temporada 2022-23. En las últimas dos temporadas había anotado 7 goles en cada una de ellas.

No tiene nada que ver esta temporada en la que se ha encontrado bien desde el principio a nivel físico, su olfato de gol es enorme pero sobre todo es capaz de marcar de todas las maneras. Ha marcado algunos goles de bellísima factura en remates de cabeza ante el Elche o el Betis.

Muriqi sin embargo ha demostrado también que es capaz de marcar golazos con el pie izquierdo, lo hizo en Pamplona en una contra en la que supo regatear en el área y fusilar. Ha marcado goles de todas las maneras, de cabeza, con el pie izquierdo, con el derecho, de penalti y ahora también con el pecho. El primer gol ante Osasuna era producto de un despeje de cabeza del meta Sergio Herrera que iba hacia Muriqi, quien ponía el pecho, tan fuerte fue que bastó ese golpeo para que entrara. Un pehazo.

Muriqi está haciendo historia en el RCD Mallorca, aunque lo frustrante para él y para el equipo es que el Mallorca no esté a salvo todavía. La temporada del delantero es un libro de historia del Mallorca por completarse, ya que sus 18 goles le han hecho superar el registro de Eto'o en una temporada, 17 en la 2003-04, iguala a Diego Tristán, quien anotó 18 en la 1999-00, está a un gol de igualar a Magdaleno quien anotaba 19 goles en la temporada 1986-87.

Es más, Muriqi está a nueve goles del mayor registro de siempre de un jugador del Mallorca, el pichichi de Dani Güiza con 27 goles en la 2007-08, un Güiza que sigue en activo por cierto en Jerez a sus 45 años. Quedan 11 jornadas de liga, ¿será capaz Muriqi de llegar al increíble registro de Güiza? Muriqi está a dos goles del máximo goleador histórico del club, Samuel Eto'o, quien anotó 54 goles en el Mallorca en cuatro temporadas y media, exactamente las que lleva Muriqi aunque a falta de once jornadas.

Además es su mayor impacto en las ligas europeas, lleva 18 de los 31 goles de su equipo. No hay ningún caso parecido al de Muriqi en las grandes ligas, más de la mitad de los goles de su equipo.