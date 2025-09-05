El Granada CF llega a La Rosaleda con cinco bajas

El Granada no parte como favorito para el partido que este sábado (21:00 h) disputa ante el Málaga, pero debe evitar la crudeza de llegar a la cuarta jornada con otras tantas derrotas y cero puntos. Pacheta afronta el encuentro con cinco bajas importantes. Pere Haro está sancionado, Diallo se encuentra en la fase final de recuperación de su lesión y tampoco podrán actuar los tres internacionales del club: Astrálaga convocado por la selección española sub-21, Hongla que está con la absoluta de Camerún y Gale Joel, mediocentro del Recreativo que se entrena con el primer equipo y ha sido convocado por Guinea Ecuatorial.

alineación del granada

La posible alineación está muy condicionada por las dos bajas en el lateral izquierdo y por la llegada de los nuevos fichajes, que ya han sido presentados. Rubén Alcaraz, que se dirigía a su domicilio en Gerona, dio media vuelta tras recibir la llamada del Granada. Álex Sola está muy cerca en el tiempo de una lesión grave y Luca Gagnidze es una incógnita. La ausencia de Astrálaga coloca a Luca Zidane como titular fijo en la portería. La pareja de centrales podría estar compuesta por Manu Lama y Williams. A partir de ahí todo son incógnitas, aunque jugadores como Rodelas y Pablo Sáenz parecen haberse ganado la titularidad en el último encuentro, en el que partieron desde el banquillo.

pacheta hace balance del mercado

Pacheta ha hecho balance de cómo ha quedado la plantilla tras el cierre del mercado y ha destacado que es equilibrada, ya que cuenta con al menos dos hombres por puesto. También ha resaltado la polivalencia de muchos de sus jugadores. Sobre Álex Sola ha indicado que llega para jugar como lateral derecho, de Rubén Alcaraz ha elogiado su veteranía y sobre Luka Gagnidze ha dicho que "va a gustar mucho a la afición". En DEPORTES COPE EN GRANADA, cuyo audio acompaña esta información, puede escucharse al técnico analizar la situación actual del equipo.

MÁLAGA

El Málaga se plantea esta temporada mejorar el rendimiento de la anterior. No se habla de forma clara de ascenso. El club continúa intervenido judicialmente, lo que dificulta muchas maniobras. La afición está respondiendo de manera similar a la del Granada y se espera un lleno en las gradas. También habrá varios centenares de aficionados rojiblancos en el estadio. La baja más significativa del equipo local es la de Adrián Niño, su delantero centro, convocado por la selección sub-21 española. También son bajas, en este caso de larga duración Luismi y Pastor. Las últimas incorporaciones, Brasanac y Dorrio, aún están en proceso de adaptación y presumiblemente no participarán en el partido. El once más probable que puede alinear Pellicer estaría integrado por: Herrero; Puga, Montero, Murillo, Víctor García; Dotor, Merino, Dani Lorenzo; Larrubia, Chupete y Joaquín.