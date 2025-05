El Granada CF juega en el domingo en tres campos

Granada - Publicado el 23 may 2025, 16:38 - Actualizado 23 may 2025, 17:14

El Granada juega este domingo en tres campos a la vez y, como es lógico en estas circunstancias, será con horario unificado. A las 18,30 h. el equipo de Pacheta recibe al Castellón, que ya ha salvado matemáticamente la categoría, el Almería viaja hasta Anduva, donde el Mirandés tiene la opción de ascender matemáticamente si vence al equipo de Rubí y el Racing de Santander juega a domicilio con el Eldense, que está disputando la permanencia. En teoría, el partido más fácil lo tiene el Granada, que si gana y pierde el Almería, volvería a la zona de promoción de ascenso. Esto le permitiría depender de él mismo para continuar en la lucha por subir de categoría en la última jornada, cuando actúe en El Sardinero.

alineaciones titulares

Pacheta tiene a toda la plantilla disponible, con excepción de Borja Bastón y Reinier. Hay cuatro jugadores que en el caso de ver cartulina amarilla no disputarán el próximo encuentro: Gonzalo Villar, Hongla, Triguero y Williams. Lo más probable es que el equipo rojiblanco repita alineación y el once esté compuesto por: Mariño; Rubén, Willaims, Manu Lama, Carlos Neva; Sergio Ruiz, Trigueros, Gonzalo Villar; Rebbach, Tsitaishvili y Lucas Boyé. En el Castellón no es posible adivinar un once, ya que se esperan rotaciones.