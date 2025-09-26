El Granada CF se enfrenta el domingo a un rival herido

El Granada juega este domingo (21 h.) en El Alcoraz ante un equipo herido. El Huesca perdió su el último partido por cuatro a cero en Riazor y su técnico, Sergi Guilló, que debuta en liga profesional, se va a dejar de experimentos colocando a su jugador principal en la alineación inicial, el capitán Jorge Pulido, cosa que no hizo en La Coruña. Mientras, Pacheta podría tener a toda la plantilla al completo. Aunque falta la confirmación de su recuperación en el día de mañana, Bouldini ya entrena con el grupo.

alineación del granada

Para el Granada el partido supone una oportunidad para intentar abandonar la última posición e incluso, aunque eso ya es más complicado, salir de la zona de descenso. La mejoría que se vio en el segundo tiempo en La Rosaleda y en el partido de El Plantío hace albergar esperanza de que el equipo pueda sumar su primera victoria de la temporada. Pacheta, que entrenó al Huesca, con resultado de descenso de categoría, ha dado a entender hoy que continuará con una defensa de tres centrales y el probable once podría estar integrado por Luca Zidane; Casadesús, Williams, Manu Lama; Hormigo; Rubén Alcaraz, Hongla, Alemañ; Álex Sola, Faye y Bouldini. También tiene opciones de ser titulares Gagnidze, Sergio Ruiz o Pablo Sáenz.

Tres centrales en el Huesca

El Huesca no tiene más bajas que las de larga duración y podría alinear un once con tres centrales: Dani Jiménez; Ángel, Pulido, Carrillo, Peña, Álvarez; Óscar, Kortajarena, Álvarez; Enrich y Liberto.