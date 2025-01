El Granada CF y el Burgos se enfrentan con las ausencia de sus jugadores más determinantes

El Granada se enfrenta al Burgos sin Uzuni, que continúa sin entrenar debido a la situación especial por la que atraviesa y de la que viene informando COPE. La ausencia del goleador hace muy complicado este objetivo. El partido se disputa este viernes (20,30 h.) en el Nuevo Estadio de Los Cármenes. Además del delantero albanés, el equipo tiene las bajas de Hongla por sanción, Rodelas, Siren Diao, Brau e Insúa, lesionados, Carlos Neva está saliente de lesión y Corbeanu que está a punto de marcharse a otro club. La lista de convocados, que incluye a tres futbolistas del filial, para este encuentro es la siguiente:

Porteros: Luca Zidane, Marc Martínez y Mariño.

Defensas: Rubén, Miguel rubio, Ricard, Ignasi Miquel, Mau Lama y Wiliams.

Centrocampistas: Gonzalo Vilar, Sergio Ruiz, Trigueros; Gael Josel (Recreativo), Juanma (Recreativo).

Delanteros: Lucas Boyé,Weissman, Tsitaishvili, Jozwiak, Reinier, Pablo y Samu Cortés (Recreativo).

once inicial

Entre las novedades de la alineación podría estar la presencia de Manu Lama. Una de las dificultades es la ausencia de un lateral izquierdo nato. Entre las variantes para solucionar esta problemática, se encuentra el utilizar un lateral a pierna cambiada. Por tanto el once más probable sería el integrado por Luca Zidane; Ricard, Williams, Manu Lama, Rubén; Sergio Ruiz, Gonzalo Villar, Tsitiashvili, Pablo; Weissman y Lucas Boyé. También tiene opciones de salir desde el principio Reinier. El brasileño puede actuar como un segundo delantero o un centrocampista.

burgos

En el Burgos también hay bajas importantes. Alex Sancris, uno de sus futbolistas más importantes, está lesionado. Solo tiene un guardameta en la primera plantilla, por haberse desprendido del otro y cuenta con solo dos centrales. Fernando Micambas, su última incorporaciones, no podrá jugar, puesto que está recuperándose de dificultades físicas. El jugador mas peligro es el atacante Curro Sánchez, que es su máximo goleador. Esta campaña ya ha materializado ocho tantos. La alineación más probable del equipo entrenado por Ramis sería la integrada por Cantero: Pipa, David López, Aitor, Forian, Aitenza, Mario Cantero, Borja, Íñigo López; Curro y Fer Niño.

caso uzuni

En el caso Uzuni no hay resolución. El jugador continúa sin entrenar a las órdenes de Fran Escribá y la oferta del Austin de Estados Unidos no cubre las expectativas del Granada. Un dato muy importante es que los ingresos que recibiera el club ante una posible salida del goleador, no se podrían invertir en el actual merado de fichajes, salvo que se buscara alguna fórmula especial. Lo que parece evidente es que el ascenso se antoja muy difícil sin su concurso. Su ausencia dejaría al equipo rojiblanco con muy poco gol.

Una de las soluciones llegar a un acuerdo para ampliar el salario del jugador. No se trata de una tarea imposible. El club ha llegado a ofrecer unos ochocientos mil euros por temporada y el punto de acuerdo estará en torno al millón. Se podría unir a esto una ampliación de que contrato que ahora llega hasta junio de 2026.