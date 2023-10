Al final el Granada CF solo tiene dos bajas, ambas con parte médico, para recibir al Barcelona

Paco López solo tendrá finalmente dos bajas para el partido frente al Barcelona, puesto que Famara ha entrado este viernes con normalidad y el técnico ha confirmado que Vallejo ya está en condiciones de ser convocado. El jugador cedido por el Real Madrid lleva desde principios de la semana entrenando con el grupo. Los dos jugadores que no podrán formar parte de esta convocatoria son Víctor Díaz y Raúl Fernández. El portero, según informa el club, “ha sido intervenido con éxito de la fractura de un dedo de su mano izquierda. Su evolución marcará su regreso al trabajo de grupo”. En el caso del defensa, se confirman las noticias en torno a su dolencia y el Granada ha emitido un parte médico en el que señala que “sufre una sinovitis en su rodilla izquierda. La evolución de su dolencia determinará su reingreso al trabajo grupal”.

Once del Granada

El entrenador del Granada ha reconocido que se barajan distintas posibilidades para este partido, aunque no ha querido entrar en detalles. Una de ellas sería colocar a tres centrales, pero parece complicado debido a que Ignasi Miquel fue señalado con el cambio en el descanso durante el último partido y Vallejo está saliente de lesión. Esta situación deja al eje de la retaguardia con Torrente y Miguel Rubio como principales candidatos.

Otra cuestión a contemplar es la presencia de Alvaro Fernández Carreras en la alineación titular. Probablemente no sea como lateral izquierdo y sí pueda incorporarse a esta banda en un posición más adelantada. En cuando a la zona atacante, aunque Paco López ha informado que Uzuni ha entrenado esta semana de una manera más continuada que la anterior, su pubalgia todavía no ha desaparecido y es posible que se deban de ir dosificando sus esfuerzos. El técnico ha indicado que los servicios médicos confían en su recuperación sin tener que pasar por el quirófano.

Por tanto un probable once estará integrado por André Ferreira; Ricard, Migue Rubio, Torrente, Carlos Neva; Gumbau, Gonzalo Villar, Álvaro, Petrovic; Lucas Boyé y Bryan. No se descarta la presencia de Puertas, Sergio Ruiz o Uzuni en el once inicial, lo que ofrece distintas variantes. En todo caso, parece que son jugadores a participar, en caso de no ser titulares, en distintas fases del encuentro.

Paco López espera un encuentro donde el Barcelona tenga un alto porcentaje de posesión y entre los factores que hay que controlar está el superar los minutos posteriores a momento en que se pueda encajar un gol.

Barcelona

El equipo de Xavi Hernandez, a pesar de su segunda posicón en la clasificación, no está respondiendo a las expectativas que algunos tenia. Llega al Nuevo Los Cármenes con cuatro bajas significativas: Pedri, Frenkie de Johng, Raphinay Lewandowski. Se esperan rotaciones en el once, debido a su apretado calendario. Podría estar compuesto por Ter Stegen; Koundé, Christensen, Araújo, Balde, Goudogan, Gavi, Fermín López; Ferrán Torres, Yamal y Joao Felix.