Dos incógnitas extradeportivas que puede resolver el Granada CF frente al Valencia

El partido que el Granada disputa este jueves (20 h.) frente al Valencia, trasciende a lo deportivo, al menos en el caso del equipo rojiblanco. Para el rival está en juego la posibilidad de continuar aspirando a plaza europea y jugar en el Nuevo Los Cármenes parece que es uno de los escenarios más cómodos para lograr los tres puntos, debido a la poca calidad que hasta la fecha ha acreditado el equipo local. Por su parte, el conjunto de Sandoval parece que solo se está jugando su honra deportiva y debe tratar de evitar continuar sumando más datos negativos a la peor temporada de su historia. No será una tarea sencilla, en tanto parece evidente que el equipo está muy limitado y no tanto por cuestiones económicas, como por el hecho de haberse diseñado de una forma poco apropiada para la categoría. Para este encuentro son duda y es posible que baja Boyé y Uzuni.

Dos incógnitas

La cita tiene un interés extradeportivo que se divide en dos capítulos. El primero es conocer si los aficionados darán las espalada al equipo y comenzarán a abandonar las gradas de Los Cármenes, en una temporada sin precedentes por los pésimos resultados. El segundo será conocer la reacción de los que acudan al encuentro, en el momento de pronunciarse entorno a los jugadores y dirigentes. En este último capítulo, las quejas pueden ser sonoras. Quien está al margen de toda esta situación desagradable es Sandoval. Será el debut del técnico madrileño como local en su segunda etapa al frente del club y no cabe señalarlo como el culpable de una situación que él ha asumido con valentía, sabiendo que las posibilidades de éxito son bastante escasas.

Paco Cuenca

En DEPORTES COPE GRANADA hemos recibido hoy la visita en nuestros estudios de Paco Cuenca, exalcalde de Granada y actualmente portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento. El edil ha hablado sobre la situación creada en torno a la posibilidad de utilizar los millones de euros de los que dispone el club con destino a la mejora del Estadio Nuevo Los Carmenes, operación que parece estar en un punto muerto y que no beneficia a una instalación que precisa una remodelación, puesto que actualmente no presenta el adecuado aspecto para la categoría de la ciudad y el club. Para poderse practicar la operacion sería preciso un convenio de cesión a largo plazo de este recinto deportivo al Granada. También se ha referido a las obras de mejora del Palacio Municipal de los Deportes, que en este caso parece estar mas encarrilada, aunque según ha manifestado Cuenca, el ritmo con el que se acomete la obra, no es, en su opinión, el adecuado.





