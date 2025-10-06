Calificamos a los jugadores del Granada CF uno a uno (8ª jornada)

Granada - Publicado el 06 oct 2025, 16:53

La puntación máxima es 3.

titulares

Luca Zidane (-).– Paró en varias ocasiones en dos tiempos, y su actuación fue muy diferente a la del partido anterior.

Casadesús (2).– Sigue en su línea de sobriedad y eficacia.

Óscar (2).– Marcó un gol y eso tiene su mérito, pero tuvo alguna dificultad en defensa.

Manu Lama (3).– El mejor defensa del equipo y con un indudable carisma sobre el terreno de juego.

Diallo (2).– Fue eficaz, pero da la sensación de que puede ofrecer mucho más.

Rubén Alcaraz (3).– Su llegada al equipo ha supuesto que el juego tome un cariz interesante. Fue uno de los goleadores.

Sergio Ruiz (2).– Sigue sin lucir como puede hacerlo, pero su compromiso es innegable.

Alemañ (3).– Aportó mucho a su equipo.

Álex Sola (3).– Participó en varios goles y marcó uno. Es difícil pedirle más.

Fayé (3).– Marcó dos goles y no faltó una nueva asistencia. Fue el mejor jugador del partido. Cada día ofrece mejor rendimiento.

Jorge Pascual (-).– Con la voluntad no es suficiente. Debe afinar su puntería.

suplentes

Hormigo (1).– Cumplió en los minutos que disputó.

Trigueros (1).– Supo serenar el juego de su equipo cuando fue necesario.

Arnaiz (1).– Mostró cualidades para ser un jugador importante.

Bouldini (-).– Su presencia en el campo no mostró ninguna reseña de interés.

Williams (1).– Actuó de forma correcta.

clasificación general

Manu Lama: 12

Fayé: 10

Casadesús y Alemañ: 9

Álex Sola: 8

Luca Zidane: 6

Óscar, Honga, Gagnidze, Rodelas, Rubén Alcaraz y Pablo Sáenz: 5

Diallo y Sergio Ruiz: 2

Williams, Hormigo y Arnaiz: 3

Jorge Pascual y Trigueros: 2

Mario Jiménez: 1