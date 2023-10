Bryan llega a la selección para seguir comiéndose el mundo

En nuestro programa de hoy analizamos la actualidad del Granada CF tras el partido de ayer ante el FC Barcelona (2-2) y hablamos con el presidente del CD Conejito de Málaga, club donde empezó a competir Bryan Zaragoza, el verdadero protagonista de la noche de ayer y del día de hoy ya incoporado a la concentración de la selección epañola absoluta de fútbol.

Audio









El doblete firmado en el partido jugado por el Granada este domingo ante el Barcelona (2-2) y la posterior citación de Luis de la Fuente para estrenarse con la selección española de fútbol han servido para que se muestre al planeta fútbol Bryan Zaragoza, un regateador de los de antes consagrado ya como una de las grandes revelaciones de la temporada en LaLiga.



Bryan Zaragoza, malagueño de 22 años, es un futbolista de 'plazoleta', un diablo vestido de futbolista que tiene en el dríbling su principal cualidad, acompañada para poder llegar a la élite y tirar abajo de la puerta de la selección de gol, personalidad y regularidad.



Su capacidad para conducir el balón en velocidad es prodigiosa, igual que su descaro, su inteligencia sobre el campo y su habilidad para marcharse del contrario por los dos lados con idéntica facilidad o jugar por dentro tan bien como en banda: el segundo gol marcado contra el Barcelona ante el francés Jules Kounde lo demuestra.

Audio









El chico de La Palmilla, barrio malagueño en el que se crió, jugaba hace dos años en el filial del Granada en Segunda RFEF. La pasada campaña convenció a Paco López para hacerse con un sitio en el primer equipo y acabó siendo clave en el ascenso rojiblanco a Primera, con varios golazos maradonianos en el tramo final de la temporada.



Muchos esperaban que esta campaña fuera la de su consagración, pero pocos apostaban por el nivel que está mostrando, siendo el auténtico motor del Granada y, con diferencia, su jugador más desequilibrante y destacado en el complicado inicio de curso de los granadinistas.



Bryan es, con cinco tantos, el segundo máximo goleador de LaLiga, a los que añade una asistencia, y el tercer mejor goleador sub-23 de las principales ligas europeas. También es ya el mejor regateador de la competición española y el segundo más acertado del viejo continente (69 y 34 con éxito). Bryan es un deleite para los ojos de los aficionados.



Ser el futbolista más bajo de LaLiga, con 164 centímetros, no le impide batir récord casi domingo tras domingo. El último ha sido marcarle al Barcelona, a los 17 segundos de partido, el gol más rápido recibido por el equipo azulgrana en el siglo XXI.



El granadinismo se ha ilusionado con este futbolista formado en el Tiro Pichón y el Conejito de Málaga, con este prestidigitador del balón que llegó al Granada en edad juvenil y que tuvo que hacer un año de 'mili' en forma de cesión en el Poli Ejido antes de empezar a deslumbrar en la entidad granadinista.



Pero hay un problema numérico con Bryan, que es una cláusula de rescisión de catorce millones de euros en la que ya trabaja el club para evitar que le lluevan las ofertas en el mercado invernal, algo que parece imposible que no ocurra.



Aunque el jugador muestra un amor grande al club rojiblanco, con besos al escudo cada vez que marca y dosis de granadinismo cada vez que habla, todos saben que en cualquier momento su explosión le puede llevar a recibir una oferta mareante que le haga dudar.



Más aún después de que la otra joya de la cantera rojiblanca, el joven melillense Samu Omorodion, se marchara al Atlético de Madrid por seis millones de euros ya iniciada la temporada con una importante dosis de negligencia del club granadino por no subir su cláusula de rescisión.



Cuarenta y nueve años después de que Ángel Castellanos representará al Granada en la selección española, ahora está a punto de hacerlo Bryan Zaragoza, mostrado al planeta fútbol tras su exhibición ante el Barcelona, y eso que mandó al palo el tiro que podía haber supuesto el 3-2 con triplete suyo.



Bryan Zaragoza, el futbolista de la calle que a lo largo de su vida sólo ha necesitado un balón para ser feliz, un jugador del fútbol de antes que ahora hace feliz a la afición de un equipo.