El brasileño Cristiano Felicio se despide después de dos temporadas en el Covirán Granada

El pívot brasileño Cristiano Felicio se despidió este lunes mediante una carta del Covirán Granada, equipo en el que no continuará después de haber permanecido dos temporadas en su plantilla y de haber sido un jugador clave en la permanencia en la Liga Endesa del curso pasado.



Cristiano Felicio, nacido hace 32 años en Pouso Alegre (estadio Minas Gerais), abandona el Covirán Granada, pero deja “un gran recuerdo en la ciudad de la Alhambra gracias a su entrañable forma de ser y a su rendimiento sobre la pista”, indicó en un comunicado la entidad.



El pívot brasileño, que participará con su selección en los Juegos Olímpicos de París, llegó al Covirán en la campaña 2022-23 después de seis temporadas en los Chicago Bulls de la NBA.



Firmó un espectacular inicio de temporada, pero en la undécima jornada sufrió una grave lesión de rodilla que le impidió volver a vestirse de corto durante el resto de ese curso.



A pesar de no poder ayudar al cuadro granadino sobre el parqué, el brasileño demostró una implicación máxima al decidir operarse y continuar con su recuperación cerca de sus compañeros y del club.



Ya en la pasada temporada, Cristiano Felicio disputó los 34 partidos que componen la liga regular y acabó con unos promedios de 10,2 puntos, 5,4 rebotes y 12,2 de valoración por encuentro.



El club granadino agradeció al pívot “la implicación y profesionalidad mostradas durante estas dos temporadas” y le deseó “la mejor de las suertes en su futuro personal y laboral”.



Felicio, por su parte, ha publicado una carta tras conocerse su salida en la que dijo que ha intentado “devolver desde el primer día en la pista y fuera de ella” todo “el amor y la ilusión” que le ha dado Granada desde “el primer día” de su llegada.



“Un saludo a los mejores aficionados para los que he jugado en mi carrera. Siempre estaré agradecido por haber formado parte de este club al que voy a echar tanto de menos. Mi corazón siempre estará en Granada”, aseveró.