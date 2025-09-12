Ambiente poco deseable en las gradas: Granada CF-Leganés

Este domingo (21 h.)se enfrentan en el Nuevo Los Cármenes dos equipos en una situación compleja. El Granada ha sumado un punto después de cuatro jornadas y el Leganés ha conseguido solo cuatro empates, pese a ser un club que cuenta con la ayuda al descenso, que le permite disponer de un presupuesto holgado.

ambiente enrarecido

El ambiente se presentará enrarecido, después del anuncio de la Unión Granadinista de que va a repartir folios amarillos entre los asistentes, para que los exhiban en señal de protesta tras el canto del himno. Lo que es indudable es que al comienzo del encuentro los futbolistas contarán con el apoyo del público y planeará el buen sabor que dejó el segundo tiempo en La Rosaleda, donde el equipo fue capaz de igualar un encuentro que perdía por dos goles a cero.

las dudas del once del granada

Es difícil adivinar el planteamiento de Pacheta para este encuentro. A lo largo de la semana se han ido planteando distintas incógnitas que probablemente no se resuelvan hasta el domingo. Existe la duda en torno a la portería, donde el rendimiento de Luca Zidane, unido a la internacionalidad de Astralaga, pueden sugerir un cambio. No parece probable una defensa con tres centrales, dada la condición de equipo local. La situación de Hongla no está definida. El centrocampista, que ha vuelto de la cita con la selección de Camerún, ha estado a punto de marcharse al Rubin Kazan, pero todo hace indicar que, aunque existía acuerdo entre ambos clubes, el jugador solicitó un salario que, por el momento, todavía no ha sido atendido por el club ruso. En estas circunstancias, su alineación parece estar en duda.

Un probable once estaría integrado por: Luca Zidane o Astralaga; Alex Sola, Williams, Manu Lama, Casadesús; Sergio Ruiz, Trigueros, Alemañ; Pablo Sánez, Vaye y Bouldini. De esta forma, la única novedad sería la entrada de Trigueros por Óscar.

ignasi miquel no apunta a la tituralidad en el leganés de paco lópez

En el Leganés, dirigido por el extécnico del Granada, Paco López, podría alinear de principio a Juan Soriano; Rubén Peña, Jorge Sánez, Lalo Aguilar, Marble Antolín; Cisse Diawara, Duke, Maim; Miguel y Diego o Álex Millán. Por tanto, no apunta la titularidad de Ignasi Miquel, que hasta la pasada temporada militó en el Granada pero que ha perdido la titularidad de la que gozó al comienzo de la liga.

luis ángel duque en cope granada

Hoy en DEPORTES COPE EN GRANADA, cuyo audio acompaña esta información, ha estado Luis Ángel Duque, exentrenador del Leganés y comentarista COPE, quien ha manifestado que no considera que el Granada deba pasar apuros para mantener la categoría. El técnico ha definido el encuentro como una cita con dos equipos que deben obtener su primera victoria.