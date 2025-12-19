El Albacete muestra su interés por un jugador del Granada CF, antes de visitar el Nuevo Los Cármenes

Hongla y Luca Zidane son las dos bajas que tiene el Granada para el partido que este domingo (18,30 h.) disputa en el Nuevo Estadio de Los Cármenes ante el Albacete. El once del equipo rojiblanco tendrá la alteración segura en la portería y está por ver qué sucede en el centro del campo. En el resto de las demarcaciones, parece que Pacheta continuará apostando por la continuidad. Por tanto, el once más probable sería el integrado por Astralaga; Óscar, Manu Lama, Williams, Diallo; Sergio Ruiz o Rubén Alcaraz, Alemañ, Arnaiz; Álex Sola, Faye y Jorge Pascual. Es un once sin duda ofensivo, con el objetivo de sumar la quinta victoria de la temporada e intentar volver a abandonar la zona de descenso.

El Albacete puede jugar con tres centrales

En el Albacete tiene la baja significativa por lesión de Pepe Sánchez, ex del Granada, y la principal novedad es que podría jugar con tres centrales, reacomodando a esta posición a Carlos Neva, en la que también estaría otro ex granadinista, Vallejo. Mariño y Puertas, que también fueron jugadores del Granada, se presume que serán titulares. Su máximo goleador es Agus Medina, con seis tantos. Le sigue Puertas y Morcillo, con cinco tantos cada uno.

Pablo Sáenz

El partido tiene un extraño componente. En el Granada milita Pablo Sáenz, que no se presume que actúe como titular, pero que pudiera tener sus minutos durante el partido. El jugador parece estar interesado una nueva cesión, como sucedió la pasada temporada o traspaso al Albacete para la próxima temporada. Alberto González, entrenador del conjunto manchego, ha dicho que "un gran momento de su carrera lo ha vivido aquí y es normal que eso nos anime a nosotros a pensar en él".