Adolfo Molina (PP): "El miedo que azuza el PSOE no cuela. Los andaluces han sentido el cambio"

En el último día de campaña COPE cierra la ronda de candidatos con Adolfo Molina, quinto candidato en la lista de los populares por Córdoba al parlamento andaluz.

-La primera de todas… Sensaciones que le deja la campaña.

-Muy buenas. En estos 15 días que hemos recorrido la provincia hemos visto el cariño de la gente y las ganas de votar a Juanma, la gente se lo come. Esperamos que esas buenas sensaciones se traduzcan el votos el próximo domingo.

-A pesar del calor...

- Sí, el domingo va a hacer un pelín menos de calor pero sabemos que alguno estará tentado de irse a la piscina o la playa... Hemos dicho que la playa prohibido... El verano es muy largo, lo importante es ir a votar y luego ya... piscina. Creo que es importante ser conscientes del poder que tenemos en la mano cuando vamos a votar. Vivimos en un momento muy complicado, ayer viendo los telediarios parecían del año 2008... Se avecinan tiempos complicados y hay que decidir quién rige las políticas, si personas con experiencia en gestión o sin ella.



-¿Cree que el no decir claramente con quién pactaría después de las elecciones puede robarle votos a Juanma Moreno?

-Nosotros hemos sido muy claro en decir que queremos gobernar en solitario. Aspiramos a la mayoría amplia y moderada. No queremos depender de otros partidos.

-Pero una mayoría no es fácil

-Vamos a aspirar a ella, la sensación en la calle es muy buena y vamos a trabajar hasta el último momento.



-Juan Espadas decia que la rebaja fiscal beneficiaba al 1% de la población y que al resto les baja 5 euros. Las reducciones al IRPF por ejemplo, comienzan a darse a partir del cuarto tramo. ¿Qué tiene que decir el Partido Popular?

-Hemos tenido una rebaja fiscal que ha hecho que se recaude más y que hasta 280.000 contribuyentes vuelvan a Andalucía. Y la rebaja fiscal se ha utilizado para mejorar las políticas sociales y los servicios públicos. Le diría al PSOE que deje el discurso del miedo, porque ya no cuela... Los andaluces han visto la mejora y la rebaja fiscal ha afectado a 4 millones de andaluces, ojalá hubiera 4 millones de ricos en Andalucía, pero no es el caso. La rebaja fiscal ha ayudado a muchas familias.



-En materia de Sanidad se ha invertido mucho, sobre todo en infraestructuras, pero aún sigue habiendo listas de espera y, sobre todo, la atención primaria ha quedado muy perjudicada...¿Qué se va a hacer en el ámbito de la atención primaria?

-Ahora hay más médicos, hasta 30.000 más y, efectivamente, hemos mejorado muchísimo en infraestructuras. No hay que olvidar que hemos pasado por una pandemia que ha dejado el sistema tocado, como es lógico, en Andalucía y en todo el mundo. Ahora mismo tenemos récord de inversión, con el 7% del PIB, y esa es la línea para seguir reforzando un servicio que está resentido, pero que hoy es más fuerte que en 2018.

-Muchos jóvenes votan por primera vez en estas elecciones. ¿Qué mensaje se les puede lanzar?

-Ellos quizás no tienen el recuerdo de la crisis de 2008, pero la historia se puede repetir. Ahora salen al mercado de trabajo y probablemente tengan planes de futuro. Les diría que voten para dar tranquilidad al lugar en el que viven, para que el inversor pueda venir a dar empleo y para que se cree un territorio donde ellos se puedan desarrollar profesionalmente. Que voten serenidad, eso es lo que van a encontrar en Juanma Moreno.



-Si miramos la agenda de hoy de los actos de campaña vemos que frente a los seis actos programados por el PSOE por toda la provincia, ustedes solo tienen dos. Uno en la capital y esta noche en Lucena. ¿Se palpa cierto nerviosismo en la oposición?

-Creo que han hecho una campaña para azuzar el miedo. Hemos visto estos últimos días hasta bulos, grabaciones del presidente Juanma Moreno que estaban trucadas. Nosotros estamos orgullosos de la campaña que hemos hecho, somos conscientes de que hay cosas por mejorar, hacemos autocrítica, pero ese es el objetivo, seguir trabajando. El PSOE no debería seguir promentiendo cosas que lleva muchos años prometiendo, no tiene ningún sentido.



-Y la última… ¿Qué va a hacer en su jornada de reflexión?

-A mí me gustaría no salir de casa, y si se puede ser, no salir tampoco del sofá (risas). Ha sido una campaña muy intensa y sobre todo con mucho calor, estamos muy cansados. También me gustaría poder hacer algo que no he podido hacer durante este tiempo: leer. No me podía concentrar durante estos días.

-¿Qué esta leyendo?

-El libro se llama 'Abrazar el mundo', de Jorge Dezcallar. Habla de cómo está cambiando el mundo y creo que es interesante saber de geopolítica y prepararnos para las turbulencias que vienen.