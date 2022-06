Pilar García de la Granja: "La gente no compra la mentira ni la banalización"

Ha continuado el análisis en este especial elecciones según avanzaba la noche. A las 21h, Pilar García de la Granja, Paco Rosell, Mayte Alcaraz y Pedro Ochoa han dibujado la situación con el avance del escrutinio.

Paco Rosell ha asegurado que, en un período de tiempo electoral, no "ha existido un cambio tan radical. Existen pocos precedentes. Toda la izquierda socialista también se desploma. Es un movimiento sísmico que va a tener consecuencias para el resto de España". García de la Granja ha matizado que no es tanto un cambio sociológico pero sí que hay un rechazo transversal "en todo el país. Es algo que estamos viendo en más países. La gente da igual que esté en el campo o la ciudad. No compra la mentira ni la banalización".

Por tanto, continuaba Rosell hay un movimiento que tiene "mucho que ver con Sánchez y en Andalucía se han cerrado las brechas".

Alcaraz indicó que en Castilla y León solamente salió Lastra. "Nadie se atrevó a dar la cara cuando se habían dado un batacazo de 7 diputados. Pedro Sánchez no sé como lo va a vender". Incluso el liderazgo de Moreno Bonilla ha demostrado que "otra política es posible y que llega un candidato tranquilo, moderado y que convence a la gente".