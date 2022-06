Juan Antonio Delgado, de Por Andalucía, en COPE: "Van a premiar que seis partidos se hayan puesto de acuerdo"

Juan Antonio Delgado Ramos (San Fernando, 1971) llegó a la política desde un compromiso por los demás que considera más que testado a lo largo de sus 30 años de pertenencia a la Guardia Civil. Ha pasado por destino como Barcelona, Barbate o Conil; ha conocido la realidad del narcotráfico y la llegada de inmigrantes que cruzan el Estrecho de Gibraltar. "Siempre había querido ser guardia civil, por vocación de servicio, y cuando ingresé me encontré que había una carencia de derechos, de libertades, y me impliqué en un movimiento sindical" recuerda asegurando que su implicación con el movimiento asociativo en la benemérita ha sido palanca fundamental para su actividad actual.

Es 'cañailla' del barrio de La Ardila, "un barrio humilde donde las cosas no te caían del cielo; así he aprendido el compromiso que me llevó a la Guardia Civil y luego a la política", explica. "Yo entiendo la polítca como compromiso, como dar un paso al frente, como ponerse al servicio de la gente", insiste. Y acude de nuevo a su experiencia como guardia civil: "Una patrulla está ahí siempre por si los ciudadanos te necesitan, igual entiendo yo la política". Ahora lidera la lista para la provincia de Cádiz de 'Por Andalucía' para las Elecciones Andaluzas del próximo 19-J. si sale elegido renunciará a su acta en el Congreso de los Diputados. Escúchalo aquí en la entrevista de campaña para COPE.

"MIMBRES DE ORO"

"Esta es una tierra que tiene mimbres de oro", afirma rotundo. Pero inmediatamente repasa las muchas carencias de este territorio. "Lo primero que hay que hacer es apostar por planes de empleo", dice al entrar en materia sobre qué es más urgente en la gestión desde el Gobierno andaluz. Busca en el Campo de Gibraltar el ejemplo de esta imperiosa necesidad: "El problema no es el narcotráfico, eso lo genera el caldo de cultivo de no haber puestos de trabajo" asegura contemplándolo como resultado lógico "cuando no hay oportunidad para los jóvenes, cuando hay una zona donde el desempleo juvenil llega al 70%".

Cree imprescindible mejorar las infraestructuras de la provincia. Y para ello vuelve a mirar a esa comarca: "Que tengamos un tren (el Algeciras-Bobadilla) sin electrificar, a gasoil, hace que se reduzcan las oportunidades de esa zona". Apunta a la necesidad no solo de reactivar el proyecto del tranvía Cádiz-Chiclana sino que llegue a Jerez y añade otras como el desdoble de la autovía Arcos-Antequera o la mejora de las vías de comunicación entre Tarifa y Algeciras. Tampoco olvida las energías renovables: "Si hay pueblos en Alemania que viven del sol, cómo no vamos a poder hacerlo en la provincia de Cádiz; llegamos muy tarde a la implantación de las renovables".

SANIDAD Y EDUCACIÓN

Durante la entrevista repasa los servicios públicos que se convierten en principales competencias autonómicas. Y comienza con la sanidad. "Tenemos a la Sierra de Cádiz sin hospitales, tenemos el Hospital de Cádiz que lleva muchísimos años con la promesa de hacer un hospital nuevo, tenemos que hacer una política pensando en todos; hay mucho que hacer y, sobre todo, revertir los cambios de Moreno Bonilla, que se ha dedicado a desmantelar Andalucía. Sabemos que se despidió a 8.000 sanitarios", dice. Asegura el compromiso de contratarlos de nuevo junto a los "3.000 docentes que se despidieron o 1.000 bomberos". Tampoco olvida el proyecto de Valcárcel.

Niega todo avance en estos ámbitos: "No creo que se haya avanzado en sanidad y educación, más bien todo lo contrario; nuestras organizaciones dicen que son datos reales que en Andalucía es donde menos se invierte en sanidad tras Cataluña". Delgado habla de listas de espera en Atención Primaria de hasta quince días, estamos y que "más de 3.000 personas han fallecido en 2.020 esperando una operación". Y por lo que se refiere a la educación "hay que apostar por la Formación Profesional, hay que dar más oportunidades para que los jovenes no tengan que salir a Sevilla a hacer un grado superior, para que todos seamos iguales tenemos que tener las mismas oportunidades".

TURISMO Y VIVIENDAS SOCIALES

"En viviendas sociales ha hecho 0 el señor Moreno Bonilla". Cambia el candidato de tercio poniendo como ejemplo a Tarifa: "El turismo hace que la vivienda suba muchísimo de precio". "¿Qué hacemos con los ciudadanos de Tarifa, los echamos?" se pregunta convencido que el Gobierno autonómico tiene que hacer viviendas públicas: "El turismo no es para echar a la gente que vive en Tarifa, en Conil, en Chiclana, esa costa maravillosa de nuestra provincia que está de moda". De hecho, "en el Congreso me dice todo el mundo que tiene que venir a Cádiz" asegura.

Y terminamos analizando una lista para Cádiz en la que 'Por Andalucía' incluye, según Juan Antonio Delgado "diversidad, gente joven muy bien preparada, es una lista cremallera (que alterna hombres y mujeres), de todos los rincones de la provincia, gente con mucho compromiso". Sobre las opciones, cree que "las encuestas se van equivocando todas durante los últimos años". "Lo que me interesa es hablar con la gente y creo que van a premiar que, por primera vez, seis partidos progresistas se hayan puesto de acuerdo". Y de Inma Nieto, candidata a la presidencoa de la Junta, asegura que "es una buenísima candidata, con mucha solvencia, lo está demostrando".