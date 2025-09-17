COPE
Podcasts
Córdoba provincia
Córdoba provincia

Night Running de Córdoba 2025: así se vivió la carrera nocturna más rockera

Así fue la Night Running de Córdoba 2025: música, running y una ciudad iluminada por 1.600 participantes.

Revive en vídeo la Night Running Córdoba 2025: 10 km, música y más de 1.600 corredores que llenaron la ciudad de energía y rock.
00:00

Revive en vídeo la Night Running Córdoba 2025: 10 km, música y más de 1.600 corredores que llenaron la ciudad de energía y rock.

Redacción COPE Córdoba

Córdoba - Publicado el

1 min lectura

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

10:00 H | 17 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking