El truco de WhatsApp con el que sabrás quién guarda tu número en la agenda

WhatsApp llegó para quedarse en nuestras vidas hasta el punto de dejar de utilizar el teléfono para hacer llamadas. Ahora preferimos, en la mayoría de las ocasiones, mandar audios a través de esta app (audios, a veces, interminables que se convierten en una especie de pódcast). Se utiliza a diario para comunicarse de forma rápida y, a pesar de todo su éxito, todavía tendría aspectos que mejorar. Pero si hay una forma de sacarle partido a esta app es con los diferentes trucos que muchas veces son desconocidos para los usuarios. Después de todo, estamos hablando de la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo. Cuenta con más de 2.000 millones de usuarios activos mensuales. Es por eso que conocer a fondo la mayor cantidad de trucos de WhatsApp y otras formas de sacarle más provecho a la app es sumamente útil para ahorrar tiempo, hacernos la vida más fácil y comunicarnos mejor con otras personas.

La plataforma dispone de gran variedad de ellos, como la posibilidad de saber dónde se encuentra un contacto sin la necesidad de que te comparta su ubicación o un truco para guardar los mensajes que desaparecen. También es posible conocer quién tiene nuestro número guardado. Aunque esta función no es nueva, sí que es poco conocida entre los usuarios. Se trata de un truco que no pone en peligro la privacidad ni la seguridad, ya que para llevarlo a cabo no necesitamos descargar ninguna otra aplicación, sino que entra dentro de sus funciones originales. Se trata de una función que tiene su origen en el objetivo de enviar un mismo mensaje a muchos usuarios a la vez.

No obstante, en esta ocasión utilizaremos el truco para ver los contactos que nos tienen guardados sin que lo sepamos. Para realizar este truco utilizaremos las listas de difusión, que sirven para enviar mensajes a varios contactos a la vez. Se suelen usar para compartir contenidos sin la necesidad de crear un grupo o estar copiando el mismo mensaje en cada chat al que queramos enviar un mismo mensaje. El truco está en que solamente los contactos que tengan tu número guardado en el móvil recibirán el mensaje de difusión. Desde la propia app crearemos la lista.

En caso de ser un Android será desde los tres puntos verticales y si es iPhone, aparecerá en la propia ventana del chat. Una vez que hayamos seleccionado a las personas, tendremos que escribir el texto que se vaya a enviar y esperar a que lo reciban. Así veremos qué personas tienen tu número guardado. Además de para conocer quién tiene tu número, este truco podría ayudar en caso de que alguien de quien no quieres saber nada más, ni siquiera que te tenga guardado, te sigue teniendo entre sus contactos. En ese caso, siempre quedará la opción de poder bloquearle y evitar así que pueda ver tu información personal.

OTROS TRUCOS DE WHATSAPP

¿Eres de los que para responder a un mensaje aún dejas pulsado encima de él hasta que te sale la opción de responder? No es necesario, simplemente con deslizar sobre él hacia la derecha ya puedes responder.

Aunque la mayoría de los móviles tienen la opción de destacar texto en negrita- al igual que puedes poner cursiva- seleccionando el mensaje que quieras y buscando esa opción, hay una manera mucho más rápida de resaltar. Simplemente con poner un asterisco, antes y después del texto que quieras, ya lo consiguirías.









