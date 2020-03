Cinco trucos de WhatsApp que a lo mejor no conoces

¿Cuántas horas al día pasas 'enganchado' al Whatsapp? Tiene sus trucos, aunque probablemente creas que lo sabes todo sobre esta aplicación de mensajería móvil. En sus constantes actualizaciones no paran de introducir novedades y facilidades que hacen que comunicarse a través de este medio sea cada día más simple, claro y rápido.

Una de las últimas incorporacaciones de la app es el modo oscuro, “diseñado para reducir la tensión ocular cuando nos encontramos en entornos con poca luz", explica la compañía en un comunicado. Para hacerlo simplemente hay que abrir WhatsApp, pulsar en los tres puntos verticales que aparecen en la parte superior derecha de la pantalla y seleccionar Ajustes. Posteriormente acudir a Chats y después a Fondo, donde es posible cambiar éste por la opción que deseamos. Este modo está pensado para que no se ilumine toda la habitación en momentos de baja iluminación.

Trucos para sacar el máximo partido a tu WhatsApp

Hay multitud de novedades y trucos, pero vamos a destacar algunos consejos, que a lo mejor desconoces, que te harán su uso más sencillo.

1.RESPONDE MENSAJES RÁPIDAMENTE

¿Eres de los que para responder a un mensaje aún dejas pulsado encima de él hasta que te sale la opción de responder?. No hace falta, simplemente con deslizar sobre él hacia la derecha ya puedes responder. Así de rápido y sencillo.

2.DESTACA TU TEXTO CON NEGRITAS

Aunque la mayoría de los móviles tienen la opción de destacar texto en negrita- al igual que puedes poner cursiva- seleccionando el mensaje que quieras y buscando esa opción, hay una manera mucho más rápida de resaltar. Simplemente con poner un asterisco, antes y después del texto que quieras, ya lo tienes.

3.ACTIVA EL CANDADO PARA GRABAR MENSAJES DE AUDIO

Cómo nos cambió la vida cuando descubrimos que podíamos grabar mensajes de audio en vez de dejarnos el dedo contestando mensajitos. Ibas por la calle y veías a todo el mundo hablándole a su móvil, pero lo que a día de hoy muchos no saben es que no hace falta que mantengas el pulgar pulsado, con deslizar hacia arriba el candado puedes grabar mensajes de audio mientras tus dedos tienen movilidad.

4.FIJA LOS CHATS QUE SELECCIONES

Seguro que hay determinadas personas y grupos con los que chateas más asiduamente, ¿sabes que puedes fijar estos chats? Así no tendrás que estar subiendo y bajando todo el tiempo para encontrarlo, saldrán automáticamente en la parte superior de la pantalla una vez que lo hayas fijado.

¿Cómo se hace? Solo tienes que seleccionar el chat que quieres destacar por el extremo izquierdo deslizar hacia la derecha y fijarlo, así de sencillo.

Claves para sacar mayor rendimiento a tu WhatsApp

5.ESCUCHA TUS AUDIOS COMO UNA LLAMADA

¿Alguna vez has entrado en el vagón del Metro o en el autobús y has escuchado el mensaje de audio de algún pasajero cercano a todo volumen? Un mensaje que a ti no te interesa en absoluto, pero que el señor o la señora lo escucha varias veces para que no se le escape detalle. Pues bien, aunque parezca de sentido común, solo tienes que acercarte el móvil al oído, tan simple como escuchar una llamada, no hace falta que te pegues el altavoz a la oreja.