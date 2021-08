El trasvase del embalse de Iznájar provoca la reacción de los municipios afectados

El anuncio de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carman Crespo, de la redacción del trasvase del embalse de Iznájar, que la Junta de Andalucía pretende impulsar a finales de septiembre, ha provocado la reacción de los municipios afectados de la provincia de Córdoba.

Una de estas localidades es Iznájar, donde su alcalde Lope Ruiz López, ha afirmado en COPE que "se trata de un disparate la idea que plantea la Junta y es necesario buscar otras alternativas. Iznájar ha sacrificado mucho para contar con el actual Lago de Andalucía, para que ahora se plantee un trasvase cuando el pantano se encuentra al 21,64% de su capacidad. No solo pone en riesgo el consumo de agua también todo lo que aporta a la zona toda la actividad económica que se desarrolla en torno a él". Para el alcalde actualmente no se da las condiciones para proceder con este trasvase y "es necesario revertir este proceso".





Lope Ruiz ha querido insistir que "el pantano está sin agua porque además hay que tener en cuenta que abastece a unas 250.000 personas y debemos sumar todas las empresas naúticas y lúdicas que ofrece nuestra localidad. Es necesario buscar otras alternativas y mirar al embalse del Guadalhorce y el Guadalteba, que cuentan con unas reservas más positivas y dentro de la misma provincia malagueña".





LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS





Las distintas organizaciones agrarias también se oponen a este trasvase hacia la tierras antequeranas ya que "aún no se han solucionado las demandas del regadío que venimos pidiendo desde hace muchos años para la provincia de Córdoba", afirma Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja Córdoba, "porque esto supondría ahondar más el agravio comparativo a nuesetra tierra".





OTROS MUNICIPIOS

A contrario del alcalde de Iznájar, el de Humilladero (Málaga), Miguel Asencio, que junto al de Fuente Piedra ven peligrar el futuro de la zona, no comparte que no se ejecute, ya que "solo se canalizará cuando el nivel de acumulación de los recursos hídricos lo permitan, incluso habrá años que se pueda hacer y otros no, pero ahora lo importante es que la canalización esté preparada para lo que puede venir en un futuro cercano".