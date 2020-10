La sorprendente confesión de Mario Vaquerizo que enfada a Alaska en 'El Hormiguero'

Alaska y Mario Vaquerizo fueron los invitados de este martes en'El Hormiguero', al que acudieron para presentar el estreno en Madrid de su espectáculo 'La última tourné'. Pareja casi inseparable en lo personal y también en lo profesional. Alaska y Mario Vaquerizo vuelven a unir sus vidas gracias al teatro con esta obra, dirigida por Félix Sabroso, y que les llevará a las tablas del Teatro Calderón en Madrid hasta el próximo 6 de diciembre.

Este espectáculo, en el que también participan Bibiana Aído y Manuel Bandera, ya tuvo una gira inicial por España. "Solo nos faltó Córdoba antes de que los confinaran", explicaba Alaska a Pablo Motos. "Queremos entretener y que la gente se divierta” explicaba la pareja, “Lo que queremos es que la gente se lo pase bien y si encima nos lo pasamos bien nosotros, pues genial”.

Alaska y Mario Vaquerizo estrenan en Madrid “La última Tourné” en el @TeatroCalderonM#AlaskaMarioEHpic.twitter.com/cz8dRKJEVO — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 20, 2020

Gira en furgoneta

Pablo Motos desveló al público que "la gira la habéis hecho en furgoneta porque no os gusta ni el avión ni el tren". Además, Motos señaló que la pareja viaja con sus mascotas. "Y vais con cuatro perros que son de algunos de vuestros compañeros", añadió el presentador.

Sin embargo, Alaska explicaba que es alérgica a sus perros. "Tengo que ir delante en la furgoneta, separada, para no ponerme mala. Me encantaría comérmelos a besos, pero no puedo" señalaba Olvido Gara.

La sorprendente confesión de Mario Vaquerizo

Hablando de esos viajes, Mario Vaquerizo hizo gala de su incontinencia verbal: “El otro día robé un chocolatito. No te enfades. Yo robo muchas cosas, no, es de broma. Distraigo a los de la gasolinera, me hago fotos con ellos”, confesó entre risas.

"Robo muchas cosas Pablo", admitió el vocalista de Nancys Rubias entre carcajadas mientras Alaska le daba la espalda. "Es broma...", se defendió el vocalista de las 'Nancys Rubias', aunque Alaska hizo oídos sordos a su marido.

Mario Vaquerizo nos pide que vayamos a ver “La última Tourné” en italiano #AlaskaMarioEHpic.twitter.com/5zo70SX79c — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 20, 2020

Los caprichos de la pareja

Lo que sí fue real es uno de los caprichos que se dio la pareja: “Mario y yo somos muy de comprar cosas, por ejemplo, un cabecero de metacrilato. Lo encontramos en Molina de Segura. Recuerdo cuando llegamos a un chalé adosado, la cara que puso el hombre cuando nos vio a los dos y a Bibiana Fernández”, contaba Alaska.

Por su parte, Mario Vaquerizo se mostraba indigando ante su conversación con el vendedor: "Lo que me dio más rabia del que nos lo vendió fue que cuando le llamé y le dije mi nombre hizo como 'el que oye llover', me dio una rabia... le dije: ¿Pero tú vives en España?".

