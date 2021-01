La solución para lograr que todas las provincias andaluzas tengan playa: "Sólo era cuestión de organizarse"

Andalucía es la segunda Comunidad Autónoma con más extensión de terreno y cuenta con una envidiable zona costera bañada por el océano Atlántico y por el mar Mediterráneo. Sin embargo, no todas las provincias cuentan con playa.

Es el caso de Sevilla, Córdoba y Jaén, donde sus habitantes deben desplazarse al resto de provincias para poder disfrutar de la costa. Es por esto que, ante el avance de la pandemia del coronavirus y las medidas adoptadas para frenar el avance de la enfermedad, ha supuesto que los vecinos de estas provincias no puedan acudir a la playa por los cierres perimetrales.

Pero esto podría dejar de ser un problema si se adopta la solución propuesta por el usuario de Twitter '@gamusino'.

Este usuario ha realizado un nuevo reparto territorial de las provincias andaluzas de forma que todas cuenten con una zona de costa. 'Fernando de Córdoba', nombre de este usuario, ha contado la "idea buenísima" que ha tenido para que todas las provincias tengan playa.

He tenido una idea buenísima para que todas las provincias andaluzas tengan playa. pic.twitter.com/AP9rXh69bZ

Este usuario, cuyo mapa se ha hecho viral, ha recordado que la solución era fácil, ya que "sólo era cuestión de organizarse".

Pero esta no es la única propuesta para las comunidades autónomas que no tienen playa. Los seguidores de 'Fernando de Córdoba' han seguido sus pasos y han mostrado como qudaría el mapa de España si se aplica un norma similar al resto de comunidades como en Castilla y León, Castilla - La Mancha o La Rioja, donde serñia necesario "anexionar" territorios de otras zonas.

Este plan ha dejado al descubierto que la Comunidad Valenciana es la única comunidad no uniprovincial y peninsular en la que todas sus provincias sí tienen playa, tal y como ha señalado el usuario Francisco J. Martínez.

