El bailaor cordobés, Joaquín Cortés, a punto de cumplir 52 años, visitó este lunes a Toñi Morenoen su espacio de Canal Sur 'Un año de tu vida'.

Dentro de la sección ‘El Día D…’, el que fuera declarado uno de los diez mejores bailarines del siglo XX. hablaba de su carrera y, entre otros asuntos, de su hijo Romeo, que con apenas dos años ya taconea y del inminente nacimiento de su otro bebé, ambos fruto de su relación con la psicóloga Mónica Moreno.

Durante la vista de Joaquín Cortés, el programa recordó sus inicios en el año 1983, cuando con tan sólo 14 años ingresó en el Ballet Nacional de España, y también ha repasado su triunfal trayectoria de casi 40 años sobre los escenarios.

El reproche de Toñi Moreno a Joaquín Cortés en Canal Sur: "Hay algo que has hecho mal"

Durante su entrevista, el bailaor cordobés ha recordado a Toñi Moreno que siempre ha procurado ser noticia por su vida personal, algo que nunca le ha hecho falta.

"He salido con muchas chicas y nunca he llamado para decir hoy voy a quedar con tal o ven a hacerme unas fotos con esta" ha señalado Joaquín Cortés, quién ha reprochado estas actuaciones a otros muchos artista.

El artista recordaba entonces que muchas revistas del corazón "me han ofrecido millonadas por exclusivas, incluso cuando salía con Naomi (Campbell) , y siempre he dicho que no. A mí me han tenido que robar las fotos". Ha sido en ese momento cuando Toñi Moreno ha hecho un reproche al bailaor cordobés.

"Tu has hecho una cosa mal" le recriminaba Toñi Moreno a Cortés. La presentadora recordaba al artista que "no me has pasado la pensión, porque todo el mundo sabe que mi hija es tuya", finalizaba entre risas la presentadora y también el cordobés.

Su anécdota con Paul Newman

Mientras respasaban su carrera, el cordobés ha recordado uno de los momentos clave como fue su actuación en la gala de los Oscars de 1999, siendo el único bailaor español en hacerlo.

"Te ha vestido Dolce & Gabbana, Victorio & Lucchino...", le decía Toñi Moreno con cierta admiración por las grandes marcas con las que ha trabajado. Es entonces cuando Cortés ha aprovechado para contar a la presentadora uno de sus recuerdos favoritos: "He conocido a mucha gente. Yo, que soy un enamorado del cine, he tenido la suerte de conocer a Paul Newman".

Joaquín Cortés ha contado que, hace unos cuantos años, él se encontraba en Nueva York por un espectáculo y, después de una actuación "en el City Center", salió de su camerino tras ducharse con un "albornoz de toalla" y allí, frente a él estaba el actor con sus inconfundibles ojos azules.

"Se puso de rodillas y me besó los pies", seguía contando Joaquín mientras que Toñi quedaba alucinada. "No todo el mundo puede decir que ha estado con Paul Newman". Esa misma noche, el bailaor cordobés también tuvo la oportunidad de estar con Anthony Hopkins y muchos actores más. Un sueño para el cordobés.

