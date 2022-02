La razón por la que Georgina no quiere hablar sobre sus orígenes familiares

Los amantes de Netflix han podido ver en su cartelera "Soy Georgina", una serie documental de Georgina Rodríguez: "madre, influencer, empresaria y pareja de Cristiano Ronaldo. En la cartelera se puede ver cómo aparece la joven junto a Cristiano, e incluso se puede conocer más en el pequeño trailer que la serie presenta.









Se trata de un retrato emotivo y exhaustivo de su vida cotidiana, en seis capítulos en los que los fans de la joven llegan a conocer un poco más de cerca cómo es su vida. Como suele ocurrir en la vida, cuando uno abre de par en par su vida más íntima, también se puede abrir otra que no deseas que nadie conozca, porque despiertas la curiosidad sobre todo de temas del pasado. Y como todas las personas Georgina también tiene ese lado que en ocasiones no deseamos darlo a conocer por los motivos que sean.









Si hace unos días era su propio tío el que no dudó en cargar contra Georgina, ahora ha sido una íntima amiga de su padre la que se ha encargado de publicitar lo que la influencer desea siga en silencio. Las declaraciones han tenido lugar y de manera exclusiva en 'Socialité', donde Rosario, no ha dudado en revelar algo que, según el programa, no sabría ni el propio Cristiano Ronaldo y que la propia Georgina Rodríguez habría intentado tapar para que no saliera a la luz: "Ella tiene miedo de que salga todo el pasado completo", aseguraba Rosario.





Según esta "sus padres se conocieron en un club nocturno en el que la madre trabajaba" y pese a estar con Jorge, el padre de Georgina, "nunca dejó de trabajar de eso, luego se fue a Italia". Algo que la propia Georgina ha intentado ocultar hasta el día de hoy. Al final de sus declaraciones, apoyó a Jorge y desmitió a Georgina afirmando que "ella nunca ha tenido una carencia de nada porque su padre se ha encargado de eso. Todo lo ha tenido ella. No le ha faltado nunca de nada".





Georgina Rodríguez Hernández nació el 27 de enero de 1994 en Buenos Aires (Argentina), pero vivió toda su vida en el norte de España, en Jaca (Aragón). Es hija de padre argentino, de nombre Jorge Rodríguez y madre española, de nombre Ana María Hernández; como ella misma ha confesado: «Mi padre es argentino y mi madre es de Murcia. Fueron a Buenos Aires con mi hermana Ivana para que ellas conocieran a la familia de mi padre. Decidieron quedarse un tiempo allí y nací yo. Mi padre intentó convencer a mi madre para vivir en Argentina, pero no lo consiguió y, cuando yo tenía un año, regresaron a Murcia. Después, nos trasladamos a vivir a Jaca».





Es Georgina Rodríguez, cumple 28 años y hace 5 su vida cambió para siempre. Todos los episodios de #SoyGeorgina ya disponibles. pic.twitter.com/E9x6GEOfDJ — Netflix España (@NetflixES) January 27, 2022





En 2016 trabajó como empleada en una tienda Gucci de Madrid durante ocho meses y, después, en la tienda de Prada en El Corte Inglés.5 Comenzó una relación con Cristiano Ronaldo a mediados de 2016, aunque confirmaron su relación oficialmente un año después. Tuvieron a su primera hija, Alana Martina en noviembre de 2017, siendo la cuarta hija del futbolista.6 En octubre de 2021, la pareja anunció su segundo embarazo.









Sobre su trayectoria profesional fichó por la agencia de modelaje UNO Models en 2017. Durante su carrera, ha trabajado para Grazia, Men's Health, Glamorous y Yamamay, además de haber sido embajadora con la marca de bikinis Pretty Little Things.

También ha protagonizado portadas de revistas de moda como Vogue o La Gazzetta dello Sport.1112 Además, gracias a su faceta como modelo, ya en 2018 se convirtió en la española más seguida en la red social Instagram, con la que comenzó una carrera como influencer. En posteriores años, ha logrado alcanzar más de 27 millones de seguidores en la red social, logrando ser un fenómeno.