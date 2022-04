La Policía alerta de las conversaciones de WhatsApp que están llegando a numerosas mujeres: "las engañan"

La aplicación de mensajería instatánea 'WhatsApp' puede ser muy útil en el día a día, pero la asiduidad con la que la usamos también puede hacernos caer en una trampa que puede costarnos el dinero. Es el caso de la nueva estafa de la que alerta la Policía nacional, que ha avisado a través en sus redes sociales de una nueva estafa que se está difundiendo rápidamente a través de WhatsApp y en la que es muy fácil ‘caer’, en especial si la víctima es una mujer con hijos.









Los estafadores, que se hacen pasar por sus hijos, dicen a las víctimas que no pueden comunicarse con su teléfono móvil habitual porque tienen problemas con su terminal y no pueden recibir llamadas. Ante esta situación (y como actuaría una madre en caso de urgencia) las personas estafadas acceden a realizar las transferencias inmediatas, tal y como les están pidiendo sus "hijos". “Los estafadores contactan con mujeres y las engañan haciéndose pasar por sus hijos para solicitarles, de manera urgente, #dinero con el fin de hacer frente a un problema inmediato”, ha escrito el Cuerpo en su cuenta oficial de Twitter.









Hasta que las mujeres no hablan realmente con sus hijos no se dan cuenta que han sido víctimas de un estafa y que ya no pueden cancelar el dinero transferido. La Policía ha publicado, además, conversaciones de WhatsApp entre los estafadores y las víctimas en las que se ve perfectamente cómo operan los delincuentes para que aquellos usuarios que puedan verse en una situación similar anden con pies de plomo antes de actuar.

“Mamá!!! Mi móvil se ha estropeado, este es mi nuevo número. El otro número ya no lo usaré”, empiezan diciendo los timadores. Cuando han conseguido que la víctima los crea, pasan a la segunda parte del plan. ″¿Me podrías hacer un favor? Tengo que pagar una cosa y no tengo la tarjeta a mano. Me podrás hacer una transferencia y te lo devuelvo cuando tenga la tarjeta a mano”, les dicen los estafadores a las madres.

Las víctimas acceden a ello y entonces los timadores les pasan los datos de una cuenta para que les hagan una trasferencia importante. Los investigadores han detectado esta estafa en diferentes puntos del país con los que los delincuentes han conseguido defraudar y recaudar entre 2.000 y 26.000 euros.

Por esto, la Policía Nacional recomienda no perder la calma si se recibe una mensaje de este tipo para asegurarse de que está hablando realmente con un familiar antes de hacer una transferencia. Las mujeres, si se creen la historia y dan por bueno que quien habla es su hijo, acaba entregando ese dinero a los delincuentes.





Otras estafas similares





La Unión de Consumidores recomienda estar alerta ante las estafas que están surgiendo relacionadas con falsas ayudas a Ucrania. Desgraciadamente la picaresca vuelve a surgir en momentos difíciles para aprovecharse de la solidaridad que ha despertado la crisis humanitaria. Un fenómeno que, por desgracia, se está extendiendo por España.

El principal flanco son las personas vulnerables, como pueden ser las personas mayores. Utilizan los métodos habituales, visitas al domicilio, llamadas de teléfono, pero también mensajes en las redes sociales que se acaban extendiendo. El objetivo es obtener dinero e información personal y bancaria, y provocar descargas de virus en los dispositivos. "La Cruz Roja lo ha denunciado y ha habido algunos detenidos, no es algo anecdótico", advierte José Ángel Oliván, presidente de la UCA. "Son los estafadores de siempre, los de toda la vida, intentan obtener nuestros datos y ahora aprovechan la oleada de solidaridad con los refugiados", lamenta.