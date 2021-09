El 11 de septiembre es una fecha muy especial paraPaloma Cuevas. La empresaria cordobesa ha cumplido este pasado sábado 49 años y su celebración ha coincidido con la primera comunión de su hija pequeña, Bianca, que ha tenido lugar en la finca 'La Cetrina', lugar donde la empresaria y el torero Enrique Ponce tenían su segunda residencia familiar antes de su separación.

La celebración de la comunión de su hija ha sido motivo suficiente para que la cordobesa reuniese a amigos y conocidos para celebrar estos dos eventos tan especiales, que no han podido verse empañados por la reciente firma de su acuerdo de divorcio con Enrique Ponce, el pasado mes de julio.

Entre los invitados al evento no han faltado grandes amigos de la ex pareja como Remedios Cervantes, Nieves Álvarez, Margarita Vargas o Luis Alfonso de Borbón, que han querido acompañar al diestro y la empresaria en este día tan especial para ellos.





Paloma Cuevas celebra su cumpleaños con una felicitación muy especial: "Te quiero infinito"





Desde que se anunció la separación entre Paloma Cuevas y Enrique Ponce el año pasado, hemos podido comprobar como la empresaria cordobesa se ha apoyado en sus amigas y en su familia. Son muchas las ocasiones en las que la cordobesa ha compartido en redes sociales los bonitos detalles y encuentros con sus seres queridos.

Cómo era de esperar, con motivo de su cumpleaños la empresaria cordobesa ha recibido muchos mensajes de felicitación entre ellos los de la actriz y modelo Paula Echevarría, quien deseaba a Cuevas que hubiese tenido un día tan feliz como se merece.





El fotografo Bernardo Doral, María Zurita o Ana Obregón son también algunos de los amigos que han querido felicitar a Cuevas en esta fecha tan especial para ella. Precisamente, la empresaria cordobesa ha agradecido las palabras de Ana Obregón con unas emotivas palabras: "Queridísima Ana, me has emocionado con tu inmesa generosidad. Eres una extraordinaria persona en todas las facetas de la vida, tienes un corazón único y un alma mágica. Eres un gran ejemplo para todos. Me siento muy afortunada por tenerte en mi vida. Sabes que te adoro y te profeso una admiración infinita." rezaban su publicación en Instagram.









La felicitación más especial para Paloma Cuevas en su cumpleaños, la de su hija Paloma.





Pero sin duda, la felicitación más especial que ha recibido la empresaria cordobesa ha sido la que ha causado mayor sorpresa entre sus seguidores. Y es que hemos descubierto que su hija Paloma tiene cuenta de Instagram, a través de la cual ha felicitado a su madre por su cumpleaños.





La pequeña Paloma compartía algunas instantáneas con su madre, como la del día de su comunión, y recordaba a la empresaria que es la mejor madre qu puede tener: "Te quiero infinito".





Unas palabras a las que Cuevas no ha dudado en responder: "Gracias a vosotras las niñas de mis sueños. ¡Y yo más alla del infinito, mi ángel precioso! Gracias con toda mi alma por llenar, tú y tu hermana, mi vida de los colores más bonitos que una madre pueda imaginar."

