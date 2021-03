El mejor día de Ana Soria muy bien acompañada y sin Enrique Ponce

Ana Soria y Enrique Ponce se han convertido en la pareja del año. Son inseparables. Los hemos visto juntos en el mar, en casa, con su mascota Ney o de vacaciones. Incluso Ana se ha atrevido y ha acudido a ver a su novio torear.

Lo cierto es que desde que se hiciera oficial la ruptura entre la empresaria Paloma Cuevas y Enrique Ponce y saltó a la luz la relación con la joven almeriense, los hemos visto disfrutar de momentos únicos en pareja. Momentos que ambos han disfrutado compartiendo en redes sociales, donde Ana Soria cuenta ya con miles de seguidores.

EL MEJOR MOMENTO PARA ANA... SIN RASTRO DE PONCE

Sin embargo, Ana Soria ha querido compartir el que para ella ha sido el mejor momento del verano. Y hay un gesto que no ha pasado desaprcibido para nadie.

A los seguidores de la joven les ha llamado la atención que Ponce no estuviera entre las personas que compartieron con ella ese día, que para la almeriense destaca sobre todos los demás.

Además, el diestro de Chiva no ha comentado esta publicación de su pareja, algo que suele hacer habitualmente con algún emoticono de amor o frases de cariño. ¿Por qué Enrique Ponce no aparece en ninguna de esas fotografías? ¿Por qué Ana Soria no ha incluido a su amor en esas instantáneas? ¿Por qué el que ha sido uno de los mejores días para Ana no estaba presente su pareja?

Y ENTONCES SALTARON LAS ALARMAS

Recordemos que algo muy parecido sucedió ya hace unos meses. Saltaban todas las alarmas de una posible ruptura entre la pareja porque Ana, bajo el título 'Summer', recopilaba los mejores momentos que había vivido este verano junto a sus amigos, disfrutando del mar, desconectando de la rutina, practicando deportes acuáticos en las paradisíacas playas de cabo de Gata.

Sin embargo, todo volvía a la calma cuando la pareja vovía a dedicarse palabras de amor en las redes sociales.

¿UNA POSIBLE RUPTURA?

También la periodista Beatriz Cortázar contaba en ‘esRadio’ que Enrique Ponce había borrado todas las imágenes con Ana Soria que tenía en sus redes sociales. Otro gesto que alimentó los rumores de ruptura, aunque finalmente se confirmó que la pareja seguía con su relación viento en popa.

