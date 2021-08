La Junta reclama incluir el incendio de Alcaracejos en el decreto estatal de zonas afectadas por emergencias

El delegado territorial de Desarrollo Sostenible en la provincia de Córdoba, Giuseppe Aloisio, ha señalado que la Junta de Andalucía va a solicitar al Gobierno de España una "inmediata rectificación" del decreto acordado en el Consejo de Ministros respecto a las zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (Zaepc), una declaración que abre las puertas a subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica; para que dicha medida abarque también al entorno de Alcaracejos por el reciente incendio que calcinó unas 600 hectáreas. Mientras el citado acuerdo del Consejo de Ministros es susceptible de ampliación a "zonas que hayan podido quedar excluidas, como se hizo en el caso de la borrasca Filomena", según precisa el Gobierno central, el delegado territorial ha reclamado una "rectificación".





Audio Giuseppe Aloisio, delegado territorial de Desarrollo Sostenible en la provincia de Córdoba





Según ha dicho, el criterio marcado por el Gobierno para conceder estas ayudas viene determinado por la declaración por parte de las administraciones autonómicas correspondientes de los niveles de emergencia 1 o 2.

En Andalucía, el nivel 1 se activa "en aquellos incendios que, pudiendo ser controlados con los medios de extinción incluidos en el Plan Iinfoca, se prevea por su posible evolución, la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de personas y de los bienes no forestales que puedan verse amenazados por el fuego". Igualmente se declara el nivel 2 cuando "a solicitud de la Dirección del Plan Infoca, sean incorporados medios estatales no asignados a dicho Plan, o puedan comportar situaciones de emergencia que deriven hacia supuestos en los que esté en juego el interés nacional". "Andalucía va a solicitar la declaración de zona catastrófica para todos aquellos municipios afectados por grandes incendios forestales, sin excluir a ninguno de ellos", indica. El de Alcaracejos arrasó más de 600 hectáreas, pero no fue necesario elevar el nivel cero. "No se puede dejar a ningún municipio fuera solo utilizando como criterio el nivel de emergencia declarado durante el incendio", ha subrayado.

El criterio adoptado, según el delegado territorial, "se aleja del verdadero grado de afección medioambiental y se rige por una medida exclusiva de protección civil, lo cual desvirtúa la declaración de riesgo potencial de cara a las ayudas estatales". "¿Así es como el Gobierno de Pedro Sánchez va a luchar contra el cambio climático? ¿Si se quemase, por desgracia, un pinsapar de Sierra de las Nieves o Grazalema, al no afectar a población y mantener un nivel 0, no sería declarada zona catastrófica?", se ha preguntado Aloisio, quien ha apelado a la responsabilidad de todos los representantes políticos andaluces. "Generar confusión en la sociedad sin repasar cuáles son los criterios para la activación de los niveles de emergencia demuestra un total desconocimiento del dispositivo y mala fe. Todos debemos aunar esfuerzos sin dar lecciones ni repartir carnets de buenos gestores".

El delegado territorial echa así en falta "un mayor reconocimiento a los profesionales del Plan Infoca por parte de quienes están tratando de sembrar dudas sobre la actuación llevada a cabo, que ha evitado una catástrofe mucho mayor y que sí ha sido reconocida por los alcaldes y concejales afectados".