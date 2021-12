Iker Jiménez avisa de lo que pasará en Navidad por culpa de ómicron: "La punta del iceberg"

Todos pensaban que esta Navidad sería mucho más distinta a la del año pasado con la llegada de las vacunas. Según como se mire podemos decir que sí lo es, pero no en número de contagios. Con el fin de las restricciones y la nueva variante extremadamente contagiosa está consiguiendo que muchos países estén tomando medidas drásticas para frenar los contagios.

La nueva variante Ómicron está consiguiendo que la incidencia se desparrame por toda España en este tiempo donde visitamos otros hogares, ya sea de familiares o amigos. Esapa se encuentra en estos momentos en riesgo alto debido al aumento de cotagios, y es que se han notificado 79.704 nuevos casos desde el viernes, 9.993 registrados durante las últimas 24 horas. De esta manera, la incidencia acumulada se dispara hasta los 609,38 casos por cada 100.000 habitaciones en los últimos 14 días, y 85 muertes a lo largo del fin de semana.









El presentador de "Cuarto Milenio", Iker Jiménez, que desde el inicio ha estado muy pendiente de qué estaba ocurriendo con este virus, ha utilizado sus redes sociales para lanzar mensajes de advertencia a todos sus seguidores. Además ha puesto en el punto de mira que los datos que se están ofreciendo son una mínima parte de los reales.

Por desgracia los datos de contagio que están siendo procesados y publicados son una mínima- minimísima- parte de la realidad.

La punta del iceberg. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) December 21, 2021





En estas fechas miles de familias se sientan a la mesa en la tradicional cena de Navidad. Por muchas mascarillas que llevemos cuando entramos por la puerta al final cuando nos sentamos a la mesa nos descubrimos la boca. Por lo tanto llegar con la mascarilla para luego quitarla en la mesa mientras alternamos es una estupidez.





Esta situación de contagios está provocando gran preopcupación entre la población que está acudiendo a las farmacias para poder realizarse alguna prueba que les de tranquilidad. Tal vez los datos que estos días se están dando de tantos contagios sea que se conocen gracias al gran número de pruebas que se están realizando.





El panorama - por lo que me dicen los expertos- es que si la capacidad infectiva de Ómicron continúa sin generar un % alto de letalidad, estaríamos ante quizá una salida a todo esto de forma casi natural.

Pero ellos mismos no saben si la variante se comportará así o no. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) December 20, 2021





No podemos olvidar que siguen entrando pacientes por coronavirus y lo peor, que muchos de ellos no salen porque no son capaces de superar la enfermedad. Esta semana hemos conocido el fallecimiento de personas conocidas como el cantante de Carlos Marín de Il Divo a los 53 años o el locutor Juan Antonio Jurado con la misma edad.









PREOCUPACION O ALARMA





Desde twitter muchos se están sumando a las palabras del presentador con más de 3600 ‘me gusta’. Los usuarios de esta red social están de acuerdo con los mensajes de Iker y aportan mensajes como :“Sin las vacunas la situación sería más preocupante”, "Al contrario, es una buenísima noticia porque hay más contagios que nunca y los hospitales están aguantando perfectamente. Eso significa que esta cepa es mucho menos letal", "Omicron afecta a los bronquios pero no a los pulmones. Es infeccioso pero no es grave. Sólo 10 muertos por Omicron en el mundo. Es un virus debilitado que sirve como una perfecta vacuna Son muy buenas noticias que parece que disgustan a algunos".





Les digo a ustedes lo mismo que acabo de decir a todo mi equipo. Cuídense por favor. Sean MUY precavidos.

Un abrazo a todos los milenarios. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) December 21, 2021





