El hecho que puede demostrar que Bertín Osborne y Fabiola Martínez han vuelto

El nuevo año 2021 trajo la decisión por parte de Bertin Osborne y Fabiola Martínez de poner punto y final a su matrimonio, pero siempre con el objetivo de mantener la familia, ya que comparten hijos. A pesar de la separación, el cantante jerezano siempre ha dejado claro que Fabiola ha sido y sigue siendo la mujer de su vida, a pesar de las diferencias que han compartido durante todo este tiempo.









Durante los años de matrimonio han tenido la oportunidad de conocerse como cualquier otra pareja, pero sobre todo han sabido dejar sus diferencias a un lado, y más a partir de la llegada de sus hijos. Hace unos días Osborne publicó en sus redes sociales una foto familiar donde se veía la pareja acompañada de uno de sus hijos.









Esto hizo que más de uno pensara en un posible acercamiento y ahora parece que esa situación podría darse.





En el programa de Paz Padilla, Bertín aseguró que "ojalá pudiera ser todo como antes". Posiblemente esta declaración llegara a oídos de la venezolana y le diera una segunda oportunidad. Esto que podría ser un rumor coge fuerzas después de que Osborne asegurara "estuve ayer con ella, somos íntimos amigos y nos queremos una barbaridad. Por el momento estamos muy bien los dos", ha afirmado el cantante, dejando claro que puede ser el comienzo de una nueva oportunidad para su familia.









No siempre se cumple aquello de que las segundas partes nunca fueron buenas. Muchas parejas se dan una segunda oportunidad, después de experimentar el vacío que dejan el uno en el otro, y comienzan una nueva andadura, donde el diálogo y el saber no tropezar de nuevo con la misma piedras o piedras, pueden hacer que esa segunda oportunidad merezca la pena y llegue a buen puerto. Porque la familia es lo más importante, ahora que vivimos un tiempo en el que se le resta valor y si es posible, mejor que no exista.





