El gesto de Bertín Osborne que le acerca de nuevo a Fabiola: "40 años son pocos"

El comienzo de año llegó con el anuncio de la separación de Bertión Osborne y Fabiola Martínez. El acuerdo llegaba después de 20 años de relación y dos hijos en común, Kike y Carlitos. Sin proponérselo se conviertieron en la pareja favorita de la prensa rosa gracias a su gran amor y unión a lo largo de los años, al menos es lo que ha parecido.

Tanto Osborne como Fabiola llegaron a aclarar que después de estas dos décadas la separación venía por problemas de convivencia. Pero las especulaciones y los corrillos apuntaban a otraos motivos y se convirtieron en titulares y en primer tema para los programas de televisión. Para intentar zanjar este asunto, la exmodelo venezolana aceptó sentarse en el plató del programa "Sábado Deluxe" a mediados del mes de agosto.

Por su lado, el cantante Bertín Osborne, está en otros menesteres centrado en la promoción de su nuevo álbum de estudio que lleva por título "40 Años son pocos", y para ello aprovecha cualquier momento para indicar los puntos de venta de alguno de ellos. Así ha procedido en su cuenta personal de Instragan.









Cualquier momento y soporte es bueno para invitar a sus seguidores a hacerse con este disco, incluso firmado por él. El cantante de "Todo lo mejor" también ha publicado una foto familiar junto a sus hijos, Eugenia y Kike, en la que parece dejar ver un posible acercamiento con la Fabiola.









Osborne también quiere hacer ver que es una persona más, con sus debilidades, amores y familia, e intentando pasar el tiempo con aquellas personas que les importa. Está claro que entre ellas sigue estando Fabiola Martínez.





SOBRE SU ÚLTIMO DISCO





El último disco "40 Años son pocos" saldrá a la venta el 29 de octubre. Se trata de un nuevo disco de estudio, un trabajo con el que conmemora sus cuatro décadas en el mundo de la música y con el que declara haber escrito “disfrutando más que nunca y aprovechando los largos días de confinamiento”.

El nuevo trabajo, que está compuesto por un total de diez canciones, contiene temas inéditos como Dos Besos y Medio, una espléndida grabación en directo del éxito Por Debajo De La Mesa durante su concierto en el 1 de junio en el Teatro Real de Madrid, o un dueto con José Luis Rodríguez, El Puma, titulado Dueño De Nada.

De nuevo volverá a sorprender con Destellos De Tus Ojos y Me Desoriento Sin Ti, dos temas country rock, uno de los tipos de música favoritos del artista, y los cuales reconoce que “nunca hubiera hecho en español si las letras no hubieran sido espectaculares”. Otra de las llamativas colaboraciones que contiene este impactante disco es A Fuego Lento, una rumba-reggaetón en la que colabora Carlos Baute y con la que el artista confiesa que “me he divertido como nunca”.

Además, Bertín Osborne ha querido mostrar su faceta más cercana en Ya No Somos Dinosaurios, una canción de la que ha declarado que “me define como ser humano […] Mi unión en alma y espíritu con la naturaleza”, y para la que ha contado con la más especial de las colaboraciones, ya que su hijo Carlos ha prestado su voz para hacer los coros. En definitiva, Cuarenta Años Son Pocos es un disco que no dejará indiferente a nadie, y que sin duda tiene todos los ingredientes para estar a la altura del merecido homenaje a la fulgurante carrera del singular Bertín Osborne.

El álbum Cuarenta Años Son Pocos estará disponible a partir del 29 de octubre en todas las plataformas digitales y en los puntos de venta habituales. Mientras tanto, podemos disfrutar de un pequeño adelanto del disco con su nuevo single Dos Besos y Medio, ya disponible en todas las plataformas digitales.