Empleo sigue buscando una solución para que los empleados de Zumosol "tengan el puesto de trabajo que merecen"

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha mantenido este jueves un encuentro en Palma del Río (Córdoba) con los trabajadores de la planta de Zumosol en la localidad, que han superado ya los 150 días de encierro, debido al "limbo laboral" en el que se encuentran, tras la fallida venta de esta factoría que ha provocado que lleven "muchos meses sin cobrar sus nóminas", y se ha comprometido con ellos a seguir buscando una solución para que "tengan el puesto de trabajo que merecen".

En este sentido, Blanco, que ha estado acompañada por la secretaria general de CCOO Córdoba, Marina Borrego, ha confirmado a los trabajadores que hay posibles inversores interesados en la adquisición de la fábrica de Palma del Río y que se han mantenido "reuniones con algunos compradores, pero no es tan fácil", pues "se necesitan una serie de condicionantes que ahora mismo no se dan, pero, en la medida en que podamos, vamos a propiciar que haya un comprador", para que "este conflicto se resuelva de la mejor manera posible".

Rocío Blanco, que ha acudido al encuentro con los trabajadores junto al secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo, José Agustín González, y la delegada territorial de la Consejería en Córdoba, Carmen Martínez, ha recordado que Empleo, en cualquier caso, ha estado implicado en buscar una salida al conflicto laboral desde el año 2020 y, para ello, ha mantenido un contacto constante con los trabajadores.

De hecho, según ha precisado la consejera, "hemos tenido incluso que impugnar un ERTE el pasado año", que finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) determinó que no estaba ajustado a derecho, lo que ahora ha llevado a Blanco a trasmitir a los trabajadores que su departamento va a continuar inmerso en la mediación para buscar una solución, y para que "estos trabajadores tengan el puesto de trabajo que se merecen, y no continúen en este limbo y sin cobrar", pues es "una situación inhumana".

La consejera ha dado cuenta a los trabajadores de las ultimas gestiones que se han realizado, y de las que se llevarán a cabo en las próximas semanas, y ha lamentado que la comarca de Palma del Río se está viendo afectada por la paralización de esta planta de exprimido de zumos, señalando que "no puede ser que una industria tan importante para la zona se vea desguazada así, como si no tuviera valor".

A este respecto, Blanco ha precisado que, entre las distintas gestiones que la Consejería ha llevado a cabo están el haber mantenido distintas reuniones con la representación sindical y con las empresas implicadas, Zumos Palma -perteneciente al fondo turco Toksoz- y Cegeplas, y ha indicado que, "si Zumos Palma no quiere seguir manteniendo la empresa puede presentar un ERE, hacer las indemnizaciones correspondientes y liberar a los trabajadores, lo que no pueden es matener en esta situación" a los empleados.

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, ha explicado que "son ya 12 nóminas las que se les adeudan y la situación es grave, y no solo para Zumosol, sino para toda la comarca, que se puede resquebrajar si no tenemos una solución pronta a la situación de la fábrica, que no solo afecta a sus 38 trabajadores, sino que ya está teniendo efectos en otras empresas, para empezar en LCG Fruit, que está en preconcurso de acreedores, y vamos a perder mucho en la comarca cuando la industria hace más falta nunca".

Finalmente, el presidente del comité de empresa de Zumos Palma, Fernando Trujillo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía palmeña para que se sume a la manifestación que realizarán este viernes, con salida a las 19,00 horas de la avenida Alfonso XIII y llegada a las puertas del Ayuntamiento.