El doctor Carballo avisa a Fernando Simón sobre las nuevas restricciones: “Mensaje equivocado”

Cuando parecía que el fin de la pandemia estaba cerca, España se enfrenta de nuevo a lo que podríamos denominar la quinta ola de la pandemia. La reapertura del ocio nocturno, el fin del curso escolar y los viajes de fin de curso, además de la relajación de las medidas restrictivas, ha provocado que en las últimas semanas se haya experimentado un cambio radical que ha desencadenado en una escalada de la curva epidemiológica que vuelve a poner a todo el país en alerta.

La incidencia acumulada se ha disparado y este lunes ha superado ya los 200 casos por 100.000 habitantes y en los últimas dos semanas ha ascendido lo mismo que nos costó reducir en dos meses. Este lunes la incidencia ha ascendido hasta los 204,16 casos por 100.000 habitantes, cifra que nos sitúa en la franja de riesgo alto, y a algo más de 45 puntos de la de riesgo extremo.





Una situación que preocupa a los expertos y que consideran que podría suponer una ruina al perder las buenas previsiones para este verano. Los datos no son “nada buenos”, ha advertido Fernando Simón nada más comenzar su rueda de prensa este lunes, pero el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias niega que el ‘culpable’ de este cambio de tendencia sea la variante Delta.





Fernando Simón pide "un esfuerzo mayor" a los jóvenes





Para Fernando Simón, “El aumento a nivel global de los contagios no está ahora asociado a la variante delta sino a que tenemos poblaciones no inmunes entre las que está circulando el virus”, quien ha alertado de que “hasta que no se consigan las coberturas de vacunación con pauta completa previstas (el 70% de la población), hay que seguir teniendo mucho cuidado”.

Fernando Simón ha pedido “mucha prudencia” al valorar los estudios sobre la variante delta realizados en Reino Unido, ya que ha dicho que “hay que dar a los datos la incertidumbre que tienen”. El director del CCAES ha pedido a los jóvenes "un esfuerzo superior o más continuado" hasta que sean vacunados.

Para frenar este aumento de casos, también Fernando Simón ha pedido a las Comunidades Autónomas el cierre del ocio nocturno, así como aumentar las restricciones hasta alcanzar la inmunidad de rebaño.





El doctor Carballo avisa a Fernando Simón sobre las nuevas restricciones: “Mensaje equivocado”





Unas palabras que no comparte el director adjunto del Departamento de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal en Madrid , el doctor César Carballo, quien ha explicado que "es una pena volver a hablar de restricciones cuando hace dos semanas teníamos los mejores datos de Europa."

. @ccarballo50 ante las nuevas restricciones "no podemos funcionar así a golpe de restricciones, hemos enviado el mensaje equivocado" pic.twitter.com/nE2sJSSJxx — TVMASPI (@sebas_maspons) July 5, 2021





"La gente está harta de restricciones, sino planteámos bien una estrategia volvemos a lo mismo" ha destacado el director adjunto del Departamento de Urgencias, quien ha recordado que "no hemos hecho los deberes para volver a un punto donde se ha hecho necesario cerrar, es una lástima"

"Los mensajes son absolutamente equivocados" ha advertido el doctor Carballo a Fernando Simón. Para el médico de urgencias, si el Gobierno no cambia la estrategia y se mantiene en su posición, la situación no variará.





