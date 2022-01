El desorbitado precio de un pincho de tortilla que ha indignado a las redes: con pan obligatorio

En muchas ocasiones utilizamos las redes sociales como un lugar perfecto para desahogarnos, especialmente si nos tocan el bolsillo. Uno de los temas más recurrentes son los virales que afectan a diferentes establecimientos, tanto relacionados con reseñas de comensales como facturas desproporcionadas. Unas críticas que suelen ser apoyadas por un ejército de haters.

¿A quién no le gusta combinar un buen pincho de tortilla con un trozo de pan? Seguramente, a muchos, y no concibes otra forma de verlo en tu mesa, y mucho menos, que te cobren un extra por servirtelo junto a esta tapa tan típica en España.





La polémica ha estado servida a raíz de la publicación en Twitter del recibo de una usuaria. La cuenta compartida por esta usuaria a modo de denuncia era de un local del centro de Madrid, donde, además de los elevados precios, le cobraron un extra por un trozo de pan que no había pedido.

Lo que pidió la mujer es algo normal, cobrado a un precio razonable en muchos bares de ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla. Pero la sorpresa llega cuando ve que figura el pan que nunca pidió a un precio abusivo. Según recoge la foto publicada, el resumen de la cuenta es el siguiente:

Pincho de tortilla: 4,50 euros.

Café: 2,80 euros.

Cerveza: 4,50 euros.

Pan: 2,30 euros.





El tweet rezaba así: "Pincho de tortilla en la barra de La Primera. No pido pan, lo ponen y lo cobran, 2,30 euros. Le digo a la camarera que no he pedido pan, y me dice que el pan es obligatorio. Esto ya me parece que pasa de castaño oscuro, ¿o no, @canadio1010? #elpanesobligatorio me lo voy a tatuar".

Pincho de tortilla en la barra de La Primera. No pido pan, lo ponen y lo cobran, 2,30 euros. Le digo a la camarera que no he pedido pan, y me dice que el pan es obligatorio. Esto ya me parece que pasa de castaño oscuro, ¿o no, @canadio1010 ? #elpanesobligatorio me lo voy a tatuar pic.twitter.com/gtyCTPlV43 — Paz Álvarez (@Pazalvarezcalvo) October 19, 2021





Ante esta publicación, nos surge la siguiente pregunta: ¿Puede un restaurante obligarte a consumir pan? Depende. Un establecimiento te puede cobrar el pan, pero sólo si lo has pedido o si viene bien señalado en la carta o informado por el camarero que tiene un precio concreto. En cualquier caso, te deben informar de ello en caso de ponértelo sin pedirlo. Si, por lo que sea, consideran el pan como algo obligatorio a la hora de pedir un pincho de tortilla, deberá figurar así en la tabla de precios al público.

Este hilo de Twitter que ya acumula más de 2.300 retuits y 4.800 me gusta se ha llenado, a su vez, de innumerables fotos de desayunos con pinchos de tortillas con una pinta buenísima y a unos precios sin competencia.

¿Es legal que el pan sea obligatorio? — David García (@srgarcia) October 19, 2021





Si está en la carta tienen derecho a cobrarte. Deberian cambiar el concepto de “pan” por “servicio+pan”, eso si es cierto.

Si quieres comer barato, quédate en casa. Esto es solo el principio, no paran de subir los precios y no es culpa de la hostelería. — Pestiño (@donquejicoso) October 20, 2021

Mae mía...en Granada por 12,50 euros, un menú del día excelente (con pan y todo) en el centro de la ciudad, en una placita preciosa. Ánimo madrileños. pic.twitter.com/ztnK88Rd3S — Ecna Garhu ???? (@EcnaGarhu) October 20, 2021

Tortilla con callos, doble de cerveza y doble de pan: 7,50 euros pic.twitter.com/Ketw5UooMr — Señor Ramone (@joey_ramone_sp) October 20, 2021





La reacción del local





Un tuitero tomó la determinación de hacer llegar esta cuenta y el tuit a uno de los dueños del local implicado en esta polémica de red social. La respuesta vino a ser, poco más o menos, que le daba "absolutamente igual". Así se puede leer en el retuit que hizo nuestra protagonista principal de la noticia.

FIJATE:Le he hecho llegar tu "protesta" adjuntando el ticket proforma a Paco Quirós, uno de los propietarios por un privado en IG, y me contesta que LE DA IGUAL el tema, vamos que se la pela la reputación de su negocio en Redes Sociales.

Flipante. — Comiditasricas (@Comiditasricas1) October 20, 2021





