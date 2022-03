El contundente discurso de Arnold Schwarzenegger a la población rusa: “Hay cosas terribles que os ocultan"

Arnold Schwarzenegger, el célebre actor y político austriaco-americano que encarnó entre otros al popular Terminator en la ficción, ha querido sumarse a la ola de solidaridad que invade el mundo para apaciguar el Este de Europa.

En un mensaje en sus redes sociales que comenzaba con un “Hola a todo el mundo y gracias por compartir vuestro tiempo conmigo”, el ex gobernador de California recalcaba que enviaba esa comunicación “a mis queridos amigos rusos y a los soldados rusos que están sirviendo en Ucrania” porque “hay cosas que os están ocultando y que debéis saber. Cosas horribles”.

Recordaba Schwarzenegger que “cuando tenía 14 años, un amigo me invitó al campeonato del Mundo de levantamiento de peso y estaba entre el público cuando Yuri Petrovich Vlasov ganó el título siendo el primer humano capaz de levantar doscientos kilos por encima de su cabeza. No sé cómo un amigo me metió en el backstage y pude ver de cerca al hombre más fuerte del mundo. Él fue amable y me dio la mano. Nunca olvidaré ese día. Puse mi foto encima de mi cama para motivarme cuando empecé a levantar pesas. Mi padre me pidió que quitara esa foto y buscara un héroe austriaco o alemán. Se enfadó mucho y discutimos, porque odiaba todo lo ruso desde su experiencia en la Segunda Guerra Mundial. Él fue herido en Leningrado cuando el ejército nazi, del que él formaba parte, hizo mucho daño a esa ciudad y a sus valientes habitantes. Yo no quité la foto, porque me daba igual la bandera que llevara Vlasov”.

Pero sus conexiones con Rusia no terminan ahí: “Durante la filmación de “Red Heat”, la primera película norteamericana que se rodó en la Plaza Roja, Yuri Vlasov estaba allí y fue otra vez amable. Incluso me regaló una taza azul de café y cada mañana mientras tomo café lo recuerdo”.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV — Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022

Tras recordar la tensa situación vivida en Estados Unidos durante el asalto a la Casa Blanca a comienzos de 2021 y su firme rechazo, el actor empezó a desmentir diversas informaciones procedentes del kremlin como que la invasión rusa busca ‘desnazificar’ Ucrania: “No es verdad” –dice Schwarzenegger– y recuerda que Ucrania “es un país con un presidente judío cuyos tres tíos paternos fueron asesinados por los nazis. Ucrania no empezó esta guerra. Ni los nacionalistas ni los nazis. Los que mandan en el Kremlin comenzaron esta guerra”.

Acto seguido, explica que 141 países han rechazado en la ONU la invasión rusa y que apenas cuatro apoyan al gobierno de Putin. Igualmente, condena los bombardeos a hospitales ucranianos y la crisis humanitaria derivada de la salida de millones de ciudadanos de aquél país por la Guerra: “Rusia está aislada”

Después, el actor expresa su admiración por los ciudadanos opositores a Putin que se han opuesto a la guerra: “Sabemos que estáis pagando por vuestra valentía. Sois mis héroes y Dios os bendiga a todos”.

Por último, censura que el gobierno ruso ha mentido tanto a sus ciudadanos como a los soldados, porque éstos han encontrado “dura resistencia en Ucrania por personas que luchan por su tierra y su familia”. Rememora igualmente el dolor físico y mental y la culpa que sintió su padre al regresar del frente del Este – y por eso no quiere que los soldados rusos sufran como él. Termina dirigiéndose a Putin: “Esto es una guerra ilegal. ¿Por qué sacrificáis a toda esta gente joven por vuestras ambiciones? Once millones de familias rusas tienen conexiones con las ucranianas. Podéis estar disparando contra vuestros hermanos o hermanas. Presidente Putin: Tú empezaste esta guerra. Tú estás dirigiendo está guerra. Tú puedes parar esta guerra”.