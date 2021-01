Bertín Osborne y Fabiola anuncian su separación tras más de 20 años juntos

Bertín Osborne y su mujer Fabiolahan anunciado su separación tras más de 20 años juntos. Ha sido el propio cantante quien ha hecho pública la noticia mediante un comunicado que ha enviado al programa 'Viva la Vida' de Telecinco.

Bertín y Fabiola deciden separarse tras años de matrimonio �� #VivaLaVida368https://t.co/UVHOLHDgcq — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) January 17, 2021

En el comunicado, Bertín señala que :"No hay un motivo concreto pero sí problemas de convivencia, diferentes personalidades a la hora de convivir", son sus palabras iniciales. El presentador quiere aclarar que "no hay terceras personas, os ruego que no haya especulaciones".

"Confieso que soy complicado en el día a día y asumo mis errores. Mi manera de ser y personalidad han sido determinantes en esta decisión, es muy doloroso", añade Bertín para después alabar a Fabiola como mujer y como madre y pedir respeto a la hora de tratar esta noticia por el bien de los dos hijos del matrimonio, menores de edad.

Fue el pasado 11 de junio cuando la pareja celebraba 14 años de casados, demostrando ante todos la unión tan fuerte que han tenido ante las diversas circunstancias que les ha planteado el destino. Y es que ambos han tenido dos hijos en común, Carlos y Kike, quienes han sido el motivo de su alegría desde que llegaron al mundo.

Fue el pasado mes de octubre cuando vimos a la pareja juntos por última vez, y desde entonces, los rumores de su separación han sido crecientes. Los últimos meses para el matrimonio han estado marcados por la pandemia del coronavirus que han vivido disfrutando del campo y volcados en sus pequeños. Su mayor miedo durante este tiempo ha sido que su hijo Kike contrajera la enfermedad. Una realidad que sufrieron el pasado mes de septiembre.

Fabiola ya ha cambiado su nombre en su perfil de Instagram, donde se presenta como Fabiola Martínez Benavides. Eso sí mantiene la descripción de su cargo como «presidenta de la Fundación Bertín Osborne» y activista defensora de los derechos de la familia y las personas con lesión cerebral.

Una historia de amor

La pareja se conoció durante un casting en el año 2001, y aunque les separaba una gran diferencia de edad ya que Bertín es 16 años mayor que Fabiola, fue en el año 2006 cuando la pareja decidió darse el "si, quiero".

Poco tiempo después, la modelo venezolana se quedaba embarazada de su primer hijo, Kike, que nacía de manera prematura con diversos problemas.

A pesar de las dificultades provocadas por la enfermedad de su hijo Kike, el matrimonio se unió más que nunca. A raíz de este acontecimiento, el cantante demostró su profundo orgullo hacia la madre de sus hijos pequeños además del amor que ya le profesaba.

Ahora, veinte años después de que se viesen por primera vez, la pareja ha decidido emprender un nuevo camino separados, pero manteniendo el cariño y respeto intacto.

