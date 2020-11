El Ayuntamiento de Córdoba se quiere “cargar” el término minusválido

El término “minusválido” quiere ser erradicado de la mentalidad de los cordobeses. El delegado de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, explicó durante la presentación de las nuevas plazas de aparcamiento destinadas a personas con movilidad reducida que se van “a cargar” esta denominación.

De hecho, miembros de la asociación Down Córdoba se encargarán de tapar la palabra “minusválido” de la señalética de la ciudad porque para Jordano “queremos que el mensaje sea potente y la gente cuando lo vea se pare a pensar en lo absurdo de ese término, que está bastante superado".

La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y actuar en consecuencia. Sé empático y solidario con las personas que tienen una movilidad reducida. ������ pic.twitter.com/oTeOEQZtO6 — AyunCórdoba Movilidad Urbana Sostenible (@CordobaSEM) November 19, 2020

El presidente de Down Córdoba, Fabián Cámara, añadió que “tal y como está la situación sanitaria, no podemos hacer una campaña masiva y sacar gente a la calle, que sería lo ideal”, así que optó porque sus asociados “lleven en sus mochilas esas pegatinas y cada vez que se encuentren con una placa de estas tiren de ella, la tapen y poco a poco vayamos acabando con esa palabra 'minusválido' que no nos agrada al colectivo".

En el acto se relató que hay 300 o 400 plazas de carácter genérico, pero que esa proporción se queda corta especialmente en las zonas con una población más envejecida. En consecuencia, hasta final de año se quieren implementar otras 60 plazas más y el resto se hará de manera progresiva. La Delegación de Movilidad pintará de azul todas esas plazas para que no se puedan alegar descuidos y se vigilará igualmente el uso irresponsable de la tarjeta, porque ese permiso se otorga “a un usuario, no a un coche, por lo que si el usuario está en ese momento en el vehículo se podrá utilizar la plaza, sino no se debe hacerlo”. El área de Inclusión y Accesibilidad está trabajando igualmente en una aplicación móvil que facilitará la búsqueda de plazas libres de manera “rápida y efectiva”.

También te puede interesar:

-Conoce la tienda solidaria de la Fundación PRODE con su proyecto Yosísequesé

-El casco histórico contará con 200 puntos de información tecnológica para personas con discapacidad visual