El casco histórico contará con 200 puntos de información tecnológica para personas con discapacidad visual

A partir de ahora las personas con alguna discapacidad visual, lo tendrán más fácil a la hora de moverse por la capital cordobesa. El teniente de alcalde delegado de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano (PP), ha informado este martes de la implantación en el casco histórico de 200 puntos de información con códigos para un servicio de aplicación tecnológica, de la mano de la empresa murciana NaviLens, con el objetivo de facilitar la accesibilidad para colectivos con alguna discapacidad visual, además de estar disponible para el uso general de la ciudadanía.

En una rueda de prensa telemática, acompañado por Javier Pita, representante de la empresa, el concejal ha destacado que dicha herramienta permite "la comunicación y movilidad inclusiva", de modo que "la ciudad se adapta a las circunstancias de cualquier usuario", al tiempo que ha resaltado que "esta tecnología se está implantando en sitios como Nueva York, Madrid, Barcelona y París".

Al respecto, ha adelantado que comenzará la implantación de los códigos en el casco histórico, pero se ampliará a todas las instalaciones municipales, en todo el transporte público y los edificios culturales y deportivos, de forma que "será algo bastante habitual", ha apostillado Jordano.

Además, ha declarado que dicho servicio "va a dar una independencia tremenda" a las personas con alguna discapacidad visual y en él "se implantan mejoras que dejan pequeñas a las anteriores y va a ser interesante que se pueda ver cada vez más implantado en la ciudad".

En este caso, Pita ha explicado que "el reto para las personas con discapacidad visual es que en ciertos lugares no son completamente independientes en espacios desconocidos, que previamente no han sido memorizados, y una de las razones es porque no pueden leer la señalética", de ahí que haya destacado la funcionalidad de la aplicación "utilizando la cámara del móvil como si fuese un ojo de la persona para capturar un nuevo código que se ha creado a mucha distancia y sin necesidad de saber exactamente dónde está".

Así, ha detallado que "la tecnología de la aplicación puede leer un código NaviLens a 12 metros de distancia en sólo 0,03 segundos y sin enfocar, que es muy importante, porque la persona con discapacidad visual no tiene por qué saber exactamente dónde está el código para capturarlo".

TODOS LOS IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS

Asimismo, ha comentado que la aplicación ofrece realidad aumentada para "personas con baja visión" con información y señalética, está disponible en 33 idiomas, con audioguía en todos los idiomas y lenguaje de signos, además de contar con contenidos para niños.

Al hilo, el edil ha elogiado "las bondades del turismo inclusivo" y ha apuntado a rutas culturales, en las que la primera "tratará de enlazar los museos y punto interesantes desde la plaza de las Tendillas hasta la Ribera", y ello "no debería suponer ningún inconveniente para ningún usuario, sea la discapacidad que sea la que presente", ha aseverado.

Entretanto, el edil ha defendido "el principio de accesibilidad universal", para lo cual su Delegación ha puesto en marcha distintas medidas desde el inicio de mandato, como los pictogramas en pasos de peatones y autobuses y la eliminación de barreras arquitectónicas con 1.600 actuaciones previstas, a las que se suma la actual.