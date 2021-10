Así es la nueva estafa bancaria por internet que quiere atacar a los pensionistas

La normalización del uso de internet para la tramitación de casi todas las gestiones con la administración pública ofrece una serie de ventajas, especialmente para los nativos digitales, pero también resulta tentador para los desalmados estafadores que tienen en su punto de mira a incautos o a desconocedores de ese universo que depositan su fe en sus clics sin saber lo que hay detrás de la pantalla.Cualquier enlace mal pinchado puede llevar a un infierno burocrático de difícil resolución y a la pérdida de cantidades económicas que pueden, en algunos casos, arruinar una vida.

Durante la campaña de la Renta, en abril, aumentaron las estafas en las que los “malos” se hacían pasar por Hacienda y ahora toca la Seguridad Social. Además, el Instituto Nacional de Seguridad Social tiene un público de avanzada edad, los pensionistas, que están muy pendientes de cualquier novedad que pueda afectar al pago de sus prestaciones.

La cuenta oficial de la Seguridad Social está alertando a sus clientes del envío masivo de un correo electrónico maligno que tiene como finalidad el robo de los datos bancarios de los usuarios. Bajo el título “Cambio Datos Bancarios Seg. Social” se encuentra un enlace que invita a los destinatarios a descifrar tanto su número de cuenta bancaria como otros datos privados.

�� Si recibes en tu domicilio alguna carta solicitando "Cambio Datos Bancarios Seg Social" a través de una Dirección de email sospechosa, NO remitas tus datos bancarios a esta dirección de email. ¡���� ���� ������������! pic.twitter.com/rfEZp6ZztH — Información TGSS (@info_TGSS) October 19, 2021

Igualmente, en el mail se invita a acceder a toda la información contenida en un archivo adjunto y también se da la oportunidad de pinchar en un enlace “en el caso de no ser redirigidos por la oficina electrónica” en ese primer archivo. La evidente y burda intención es que los engañados desvelen sus datos personales o bancarios bien a través de esa página web o desde la descarga de un fichero que obliga a rellenar un formulario.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ante la imposibilidad de saber si es una estafa o tener dudas, denuncia ante delitos telemáticos y pon siempre en beneficio de la duda cualquier correo electrónico, llamada o sms entrante es preciso seguir una serie de pasos:

LEE CON TRANQUILIDAD, PUEDE HABER PEQUEÑOS FALLOS

A pesar de que la redacciones de los SMS o los correos electrónicos puedan parecer oficiales o correctos, revisa, a veces se detectan pequeños errores de puntuación, faltas de ortografía o redacciones poco cuidadas en la mayoría de los casos por el uso de traductores automáticos. Si es un SMS comprueba el número desde el que es enviado, en el caso de un correo electrónico comprueba desde qué cuenta se ha enviado.

NUNCA DES TUS DATOS BANCARIOS

Muchas de las estafas solicitan un pago que a veces es irrisorio y mínimo, con ello posiblemente caigan más víctimas. Pero al pulsar sobre un enlace y dar nuestros datos bancarios los delincuentes se quedarán con ellos ya que no entraremos a la página oficial de nuestro banco y si a una muy parecida y elaborada por ellos.

Si has recibido anteriormente un enlace sospechoso a través de correo o SMS contacta lo más rápidamente con tu banco para informar de lo sucedido y dar de baja la cuenta o tarjeta robada.

NO INSTALES NADA QUE NO SEA OFICIAL

En ocasiones, sobretodo desde ordenadores, es más fácil caer en la trampa de los delincuentes y descargar un archivo e instalarlo en nuestro ordenador o smartphone. Nunca instales nada que no provenga de tiendas oficiales como App Store, Play Store o Microsoft Store. Una vez instalado el ‘malware’ podrás otorgar acceso remoto a todo el contenido de tu dispositivo.

En el caso que hayas instalado algún programa sospechoso anteriormente restaura de fábrica tu dispositivo para eliminar todo rastro de él.

NO RESPONDAS, ELIMINA Y ACTUALIZA

Si recibes la llamada desde un número desconocido y con dígitos que sobrepasan lo normal no te fíes, en el caso de una llamada no la devuelvas. En el caso de los SMS haz lo mismo, muchas de estas estafas pueden darte de alta en servicios solo por el hecho de contestar. Para no caer en la trampa elimínalos de tu bandeja de entrada y no contestes en ningún caso.

Por otro lado ten siempre actualizado el sistema operativo y el antivirus de tu móvil u ordenador. Si ya dispones de antivirus revisa que esté activo.

Aparte de las estafas directas sobre nosotros, también debes tener en cuenta tus contraseñas de las distintas cuentas y sitios web que guardamos en nuestro ordenador. Revísalas periódicamente y recuerda no repetir la misma en muchas cuentas, ya que facilita el trabajo a los delincuentes.

Por otro lado, la Policía Nacional a través de sus redes sociales detecta y denuncia las campañas actuales de ciberataque, deberás estar atento a las noticias y las redes para poder estar prevenidas de ellas.

También te puede interesar:

-Estafa por SMS: Así suplantan a una empresa de mensajería para quedarse con tu dinero

-Mucho cuidado si recibes este SMS de Correos, podrían robar toda la información personal de tu móvil